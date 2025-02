Lordi: präsentieren furchteinflößendes Musikvideo zu neuer Single ‚Hellizabeth‘

Die kultige finnische Hardrock-Monstertruppe Lordi macht ihrem Namen alle Ehre und stellt ein schauriges Musikvideo zu ihrer neuen Single Hellizabeth vor. Der Track wird auch auf ihrem kommenden 19. Studioalbum namens Limited Deadition zu finden sein, dessen Veröffentlichung für den 21. März 2025 via RPM angekündigt wurde.

In Lordis neuem Streifen begeben sich zwei Geisterjäger auf die Suche nach der scheinbar unsichtbaren Hauptprotagonistin des Stücks, die sie in einem entlegenen Haus vermuten. Dort angelangt, entdecken sie immer wieder Hinweise auf ihre Existenz, ehe auch die Nerven des Publikums plötzlich gehörig auf die Probe gestellt werden. Die beiden durchsuchen die Hütte weiterhin unbeirrt – um am Ende von Hellizabeth kaltblütig überrascht zu werden. Eine Gräueltat, die ihr Rätsel nach wie vor ungelöst lässt! Nun seid ihr dran: Überlebt ihr Lordis Geisterstunde …?

Mr Lordi erklärt: „Hellizabeth ist sowohl musikalisch als auch inhaltlich ein recht typischer Lordi-Song. Er ist drehbuchartig an die Geschichte einer umherspukenden Frau angeleht, während der größte musikalische Überraschungseffekt vermutlich seiner herrlich schräg-progressiven Einleitung geschuldet ist. Jene beruht auf Erinnerungen an meine Kindheit, in der ich versuchte, ein Instrument zu erlernen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um die Gesangsmelodie aus den Strophen, die jedoch im Stil eines neunjährigen Kindes gespielt wird. Die gesamte Band schließt sich ihm an, was ein Entkommen vor ihr unmöglich macht. Genau so funktionierte mein Musikverständnis als Kind, bevor ich feststellte: ‚Oh, die Gesangsmelodie klingt anders und das Hintergrundgeschehen soll dieser Harmonie und ein Gefühl der Vollständigkeit verleihen!‘“

Lordi live:

Limited Tour ‘25 – First Deadition

21.03.2025 FI Tampere – Tavara-asema

22.03.2025 FI Helsinki – Tavastia-klubi

25.03.2025 PL Warschau – Progresja

26.03.2025 PL Danzig – B90

28.03.2025 NL Amstelveen – P60

29.03.2025 NL Drachten – Poppoadium Iduna

30.03.2025 NL Sittard – Poppodium Volt

02.04.2025 UK Wolverhampton – Wulfrun Hall

03.04.2025 UK Newcastle – NX

05.04.2025 UK Manchester – Academy 2

06.04.2025 UK Glasgow – Galvanizers SWG3

08.04.2025 UK London – Islington Assembly Hall

09.04.2025 UK Bristol – SWX

11.04.2025 FR Savigny-le-Temple – L’Empreinte

12.04.2025 FR Saint-Lô – Le Normandy

13.04.2025 BE Sint-Niklaas – De Casino

15.04.2025 FR Lyon (Villeurbanne) – La Rayonne

16.04.2025 FR Straßburg (Ostwald) – Le Point d’Eau

17.04.2025 FR Montbéliard – L’Axone

11.06. – 14.06.2025 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air *NEU*

06.07.2025 DE Hude – Burning Pants Festival *NEU*

02.08.2025 CZ Ostrava – Ostrava v plamenech

Limited Tour ‘25 – Second Deadition

24.09.25 DE Hamburg – Gruenspan

26.09.25 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

27.09.25 DE Nürnberg – Löwensaal

28.09.25 DE Villingen-Schwenningen – Neckarhalle

30.09.25 DE München – Backstage

02.10.25 DE Leipzig – Felsenkeller

03.10.25 DE Naila – Frankenhalle

04.10.25 DE Memmingen – Kaminwerk

05.10.25 DE Oberhausen – Turbinenhalle

08.10.25 ES Barcelona – Sala Salamandra

09.10.25 ES Murcia – Sala Mamba!

10.10.25 ES Madrid – Revi Live

11.10.25 ES Pamplona – Sala Totem

14.10.25 DE Mannheim – Capitol

16.10.25 DE Berlin – Columbia Theater

17.10.25 DE Wilhelmshaven – Kulturzentrum Pumpwerk

18.10.25 DE Osnabrück – Hyde Park

Infos & Tickets: https://www.lordi.fi/tour

Limitierte VIP-Upgrades: https://itm.online-ticket.de/

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: