Kärbholz: veröffentlichen“Dämmerlicht“, die erste Vorabsingle vom neuen Studioalbum „Sturm Zieh Auf“

Kärbholz veröffentlichen mit Dämmerlicht die erste Vorabsingle vom kommenden neuen Studioalbum Sturm Zieh Auf, welches am 18. September bei Metalville (EDEL) erscheinen wird. Der Vorverkauf des Albums startet ebenfalls diesen Freitag.
Die Videopremiere zu Dämmerlicht, inklusive einem Live-Chat mit der Band, startet am 15.05. um 18:00 Uhr auf dem Kärbholz YouTube-Kanal https://www.youtube.com/@kaerbholzband
Muss ich mich gängigen Konventionen beugen? Muss ich meine Individualität und mein Naturell aufgeben, um in ein Raster zu passen, das andere zur Norm erklärt haben? Dämmerlicht befasst sich mit diesen Fragen und kommt zu dem Schluss, dass ein verneinen eben dieser mindestens zwei Konsequenzen mit sich bringt: Eine Menge Gegenwind, aber auch die Chance auf persönliche Verwirklichung und den Friedensschluss mit nicht zu erfüllenden Erwartungshaltungen an uns und letztendlich die Erkenntnis…wir sind genug.
Sturm Zieh Auf
…Wenn der Sturm die Stille zerreißt…
Drei Jahre sind vergangen seit dem Doppel-Release Kapitel 10: Wilde Augen und Kapitel 11: Barrikaden. Drei Jahre, in denen die Welt nicht stillstand und die Band die Zeit nutzte, um einen Wirbelwind zu brauen, der nun mit voller Wucht losbricht: Sturm Zieh Auf.
Ein atmosphärischer Energieaustausch
Ein Sturm ist mehr als nur Wind. Er ist eine rohe, unkontrollierbare Kraft. Er bringt Zerstörung, ja – aber er schafft den zwingend notwendigen Platz für Neues. Er ist der atmosphärische Energieaustausch, der Altes wegfegt, um Raum für Veränderung zu geben. Kärbholz vertonen auf ihrem neuen Album genau diesen Moment der Transformation.
Mit 13 Titeln voller Leidenschaft und Emotion fängt die Band die gesamte Bandbreite eines Sturms ein: von der bedrückenden „Ruhe davor“ über die Angst und Unruhe bis hin zur grenzenlosen Freiheit, die entsteht, wenn der Druck nachlässt.
Authentisch, kantig, kompromisslos
Sturm Zieh Auf schert sich nicht um Konventionen oder Kompatibilität. Das Album nährt sich aus den härteren Spielarten der Bandgeschichte und erschafft einen in sich geschlossenen Kosmos, der nicht um jeden Preis gefallen will – und vielleicht gerade deshalb so tief berührt. Es ist ein Werk für jene, die bereit sind, ihre Hörgewohnheiten infrage zu stellen.
•Kein Jammern, kein Fingerzeig: Kärbholz prangern nicht die äußeren Umstände an.
•Das eigene Ich im Fokus: Es geht um die Macht des Individuums, sich über das Gegebene hinwegzusetzen.
•Unbändige Positivität: Inmitten des Chaos findet die Band das Glück in den kleinen, wesentlichen Dingen des Lebens.
Das „Wozu“ bestimmt das „Wie“
Frei nach Nietzsche transportiert das Album eine klare Botschaft: „Wenn ich ein Wozu kenne, dann kann ich fast jedes Wie ertragen.“ Sturm Zieh Auf ist der Soundtrack für diesen Weg. Es ist die musikalische Manifestation der Resilienz – eine Einladung, sich dem Sturm entgegenzustellen, ihn zu genießen und gestärkt aus ihm hervorzugehen.
Kärbholz sind zurück. Lauter, härter und reflektierter als je zuvor.
Sturm Zieh Auf Tracklist:
1. Sturm Zieh Auf
2. Wenn Ich Fall
3. Dämmerlicht
4. Kryptonit
5. Mut
6. Augenblick
7. Messers Schneide
8. Glück
9. Sonnenfinsternis
10. Wo Man Tanzt
11. Gottes Kind
12. Kintsugi
13. Des Todes Bruder
Tourdaten
Sommer 2026:
29.05.26 Freinfeld, Campo Di Trens – Waldstadion Open Air
30.05.26 Feldkirch – Altes Hallenbad
04.-06.06.26 Windeck-Rosbach – Kärbholz Heimspiel 2026
19.06.26 Eberswalde – Familiengarten
20.06.26 Torgau – Schloss Hartenfels
11.07.26 Augsburg – Sommer Am Kiez
24.07.26 Königstein – Festung Königstein Open Air
31.07.26 Laichingen – Rock Dein Leben
01.08.26 Wacken – Wacken Open Air
06.08.26 Brienz – Brienzer See Rockfestival
18.09.26 Köln – MS Rheinmagie (Record Release Show)
19.09.26 Köln – MS Rheinmagie
Record Release Tour 2026:
01.10.2026 Aarburg – Musigburg
02.10.2026 Lindau – Club Vaudeville
03.10.2026 Geiselwind – Music Hall
04.10.2026 Wien – Szene
15.10.2026 Saarbrücken – Garage
16.10.2026 Heidelberg – Halle 02
17.10.2026 Stuttgart – LKA Longhorn
18.10.2026 München – Backstage Werk
20.10.2026 Erfurt – Central
21.10.2026 Köln – Live Music Hall
22.10.2026 Bielefeld – Lokschuppen
23.10.2026 Berlin – Huxleys
24.10.2026 Leipzig – Felsenkeller
06.11.2026 Hamburg – Inselpark Arena
07.11.2026 Oberhausen – Turbinenhalle 1
08.11.2026 Frankfurt – Batschkapp
20.11.2026 Neubrandenburg – HKB
21.11.2026 Dresden – Reithalle Strasse E
Kärbholz Line Up:
Torben Höffgen – Gesang
Adrian Kühn – Gitarren
Stefan Wirths – Bass
Henning Münch – Schlagzeug