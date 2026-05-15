Kärbholz: veröffentlichen“Dämmerlicht“, die erste Vorabsingle vom neuen Studioalbum „Sturm Zieh Auf“

Kärbholz veröffentlichen mit Dämmerlicht die erste Vorabsingle vom kommenden neuen Studioalbum Sturm Zieh Auf, welches am 18. September bei Metalville (EDEL) erscheinen wird. Der Vorverkauf des Albums startet ebenfalls diesen Freitag.

Die Videopremiere zu Dämmerlicht, inklusive einem Live-Chat mit der Band, startet am 15.05. um 18:00 Uhr auf dem Kärbholz YouTube-Kanal https://www.youtube.com/@kaerbholzband

Muss ich mich gängigen Konventionen beugen? Muss ich meine Individualität und mein Naturell aufgeben, um in ein Raster zu passen, das andere zur Norm erklärt haben? Dämmerlicht befasst sich mit diesen Fragen und kommt zu dem Schluss, dass ein verneinen eben dieser mindestens zwei Konsequenzen mit sich bringt: Eine Menge Gegenwind, aber auch die Chance auf persönliche Verwirklichung und den Friedensschluss mit nicht zu erfüllenden Erwartungshaltungen an uns und letztendlich die Erkenntnis…wir sind genug.

Sturm Zieh Auf

…Wenn der Sturm die Stille zerreißt…

Drei Jahre sind vergangen seit dem Doppel-Release Kapitel 10: Wilde Augen und Kapitel 11: Barrikaden. Drei Jahre, in denen die Welt nicht stillstand und die Band die Zeit nutzte, um einen Wirbelwind zu brauen, der nun mit voller Wucht losbricht: Sturm Zieh Auf.

Ein atmosphärischer Energieaustausch

Ein Sturm ist mehr als nur Wind. Er ist eine rohe, unkontrollierbare Kraft. Er bringt Zerstörung, ja – aber er schafft den zwingend notwendigen Platz für Neues. Er ist der atmosphärische Energieaustausch, der Altes wegfegt, um Raum für Veränderung zu geben. Kärbholz vertonen auf ihrem neuen Album genau diesen Moment der Transformation.

Mit 13 Titeln voller Leidenschaft und Emotion fängt die Band die gesamte Bandbreite eines Sturms ein: von der bedrückenden „Ruhe davor“ über die Angst und Unruhe bis hin zur grenzenlosen Freiheit, die entsteht, wenn der Druck nachlässt.

Authentisch, kantig, kompromisslos

Sturm Zieh Auf schert sich nicht um Konventionen oder Kompatibilität. Das Album nährt sich aus den härteren Spielarten der Bandgeschichte und erschafft einen in sich geschlossenen Kosmos, der nicht um jeden Preis gefallen will – und vielleicht gerade deshalb so tief berührt. Es ist ein Werk für jene, die bereit sind, ihre Hörgewohnheiten infrage zu stellen.

•Kein Jammern, kein Fingerzeig: Kärbholz prangern nicht die äußeren Umstände an.

•Das eigene Ich im Fokus: Es geht um die Macht des Individuums, sich über das Gegebene hinwegzusetzen.

•Unbändige Positivität: Inmitten des Chaos findet die Band das Glück in den kleinen, wesentlichen Dingen des Lebens.

Das „Wozu“ bestimmt das „Wie“

Frei nach Nietzsche transportiert das Album eine klare Botschaft: „Wenn ich ein Wozu kenne, dann kann ich fast jedes Wie ertragen.“ Sturm Zieh Auf ist der Soundtrack für diesen Weg. Es ist die musikalische Manifestation der Resilienz – eine Einladung, sich dem Sturm entgegenzustellen, ihn zu genießen und gestärkt aus ihm hervorzugehen.

Kärbholz sind zurück. Lauter, härter und reflektierter als je zuvor.

Sturm Zieh Auf Tracklist:

1. Sturm Zieh Auf

2. Wenn Ich Fall

3. Dämmerlicht

4. Kryptonit

5. Mut

6. Augenblick

7. Messers Schneide

8. Glück

9. Sonnenfinsternis

10. Wo Man Tanzt

11. Gottes Kind

12. Kintsugi

13. Des Todes Bruder

Tourdaten

Sommer 2026:

29.05.26 Freinfeld, Campo Di Trens – Waldstadion Open Air

30.05.26 Feldkirch – Altes Hallenbad

04.-06.06.26 Windeck-Rosbach – Kärbholz Heimspiel 2026

19.06.26 Eberswalde – Familiengarten

20.06.26 Torgau – Schloss Hartenfels

11.07.26 Augsburg – Sommer Am Kiez

24.07.26 Königstein – Festung Königstein Open Air

31.07.26 Laichingen – Rock Dein Leben

01.08.26 Wacken – Wacken Open Air

06.08.26 Brienz – Brienzer See Rockfestival

18.09.26 Köln – MS Rheinmagie (Record Release Show)

19.09.26 Köln – MS Rheinmagie

Record Release Tour 2026:

01.10.2026 Aarburg – Musigburg

02.10.2026 Lindau – Club Vaudeville

03.10.2026 Geiselwind – Music Hall

04.10.2026 Wien – Szene

15.10.2026 Saarbrücken – Garage

16.10.2026 Heidelberg – Halle 02

17.10.2026 Stuttgart – LKA Longhorn

18.10.2026 München – Backstage Werk

20.10.2026 Erfurt – Central

21.10.2026 Köln – Live Music Hall

22.10.2026 Bielefeld – Lokschuppen

23.10.2026 Berlin – Huxleys

24.10.2026 Leipzig – Felsenkeller

06.11.2026 Hamburg – Inselpark Arena

07.11.2026 Oberhausen – Turbinenhalle 1

08.11.2026 Frankfurt – Batschkapp

20.11.2026 Neubrandenburg – HKB

21.11.2026 Dresden – Reithalle Strasse E

Kärbholz Line Up:

Torben Höffgen – Gesang

Adrian Kühn – Gitarren

Stefan Wirths – Bass

Henning Münch – Schlagzeug