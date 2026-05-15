Verlosung: dreimal 2 Tickets für das HEX am 16.05.2026 im Filmmuseum in München 

Time For Metal und der DOK.fest – Internationales Dokumentarfilmfestival München e.V. gratulieren Julia aus Neustadt, Alexander aus München und Stephanie aus Oberschleissheim zu jeweils 2 Tickets für das HEX am 16.05.2026 im Filmmuseum in München.

HEX – Regie: Maja Holand / Norwegen 2025 / 92 Minuten

Mit der Gründung der Band Witch Club Satan starten drei Frauen in ihren Dreißigern eine feministische Konterrevolution in der männerdominierten Black-Metal-Szene Norwegens. Drei Jahre lang wollen sie alles für das Projekt geben – sie formen einen Hexenzirkel und verbinden Musik, Ritual und Alltag.