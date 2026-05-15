Hell Over Hammaburg 2027: haben Dead Kosmonaut bestätigt

Hell Over Hammaburg 2027 ( – the final battle – ) hat eine weitere Band verkündet:

Moin moin aus Hamburg!

Dead Kosmonaut (S)

Ihr Aufritt beim 2018er HOH war nicht nur ihr erster außerhalb ihres Heimatlandes, sondern erst der dritte der Bandgeschichte. Mit den Songs ihres damals taufrischen Debütalbums Expect Nothing sowie einer mitreißenden Coverversion von Iron Maidens Killers zogen Front-Extravaganz Per “Hellbutcher“ Gustavsson, Bandleader Mattias Reinholdsson und Co. die ausverkaufte Markthalle in ihren Bann und sorgten für ein Highlight in der Geschichte unseres Festivals. Nun legen die Schweden mit Retrospectre ihr brillantes Album Nummer vier vor, und nicht nur die Freunde knackiger Clive-Burr-Iron-Maiden werden voll auf ihre Kosten kommen. Welcome back, Dead Kosmonaut!

Das derzeitige Billing:

Visigoth (USA), Tygers Of Pan Tang (UK), Naxatras (Greece), Mausoleum Gate (Finnland), Dead Kosmonaut (S), Universe 217 (Greece), I I (D), Winselmutter (D), Midnatt (S), Hysterese (D), Jæhzorn (D) & Ædel Fetich (DK)

Weitere Bands sowie ein weiterer Headliner folgen bald.

Tickets gibt es hier:

Eventim, High Roller Records, Cudgel, Dying Victims, Van Records & Plattenkiste Hamburg

Warm Up Night:

Donnerstag, 4. März: Hamburg – Bambi Galore

Mit: High Spirits (USA), Savage Master (USA) & Manta (D-Hamburg)