Hell Over Hammaburg 2026: die Running Order steht fest

Der Veranstalter des 12. Hell Over Hammaburg, das am 6. & 7. März 2026 in der Hamburger Markthalle stattfindet, hat die Running Order bekannt gegeben.
Friday, 6. March
14:30: Doors Open
Große Halle / big venue
16:00 – 16:45: Mega Colossus
17:15 – 18:00: (Dolch)
18:30 – 19:20: Argus
19:50 – 20:40: This Gift Is A Curse
21:10 – 22:10: Christian Mistress
22:40 – 23:50: Forteresse
Saturday, 7. March:
15:00 Doors Open
Große Halle / big venue
16:00 – 16:45: Sintage
17:15 – 18:00: Night
18:30 – 19:15: Phrenelith
19:45 – 20:35: Slingblade
21:10 – 22:10: Helheim
22:40 – 00:00: Atlantean Kodex
MarX / small venue
16:30 – 17:15: Templar
17:50 – 18:40: Vollmondprozession
19:10 – 19:55: Palantyr
20:30 – 21:20: Wrahha
22:00 – 23:00: Sun Worship
Alle Bands auf einem Blick:
Atlantean Kodex (D), Forteresse (CAN), Helheim (N), Christian Mistress (USA), Slingblade (S), Argus (USA), Sintage (D), Phrenelith (DK), This Gift Is A Curse (S), Sun Worship (D), (Dolch) (D), Templar (S), Mega Colossus (USA), Night (S), Vollmondprozession (CH), Palantyr (F) & Wrahha (D)
Tickets hier:
High Roller Records, Cudgel, Van Records, Dying Victims, Eventim, sowie in der Plattenkiste Hamburg