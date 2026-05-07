Hell Over Hammaburg 2027: der Headliner für den allerletzten Festivaltag ist bestätigt

Das Hell Over Hammaburg hat den Samstags-Headliner bekannt gegeben:

Visigoth (USA) – exklusive Show in Deutschland

Für uns war es die Frage aller Fragen: Welche Band hat sich so sehr in unsere Herzen eingebrannt und ist uns so elementar wichtig, dass sie die 14-jährige Geschichte unseres kleinen Festivals beenden soll? Welche Band hat diese spezielle Gabe, ein letztes Mal für absolute Magie und große Emotionen zu sorgen? Unsere absolute Wunschlösung lautet: Visigoth aus Salt Lake City! Die weltweit und vor allem in Deutschland zutiefst verehrte Heavy/Epic-Metal-Band wird zwei Gigs in Europa spielen, demzufolge in der Markthalle eine Deutschland-exklusive Show abreißen und uns alle in die Hamburger Nacht entlassen. Und wer weiß, vielleicht auch mit funkelnagelneuen Stücken im Gepäck. Wir jedenfalls freuen uns riesig, dass dem HOH ein echtes Grande Finale beschert wird.

Das derzeitige Billing:

Visigoth (USA), Tygers Of Pan Tang (UK), Naxatras (Greece), Mausoleum Gate (Finnland), Universe 217 (Greece), I I (D), Winselmutter (D), Midnatt (S), Hysterese (D), Jæhzorn (D) & Ædel Fetich (DK)

Weitere Bands sowie ein weiterer Headliner folgen bald.

Tickets gibt es hier:

Eventim, High Roller Records, Cudgel, Dying Victims, Van Records & Plattenkiste Hamburg

Warm Up Night:

Donnerstag, 4. März: Hamburg – Bambi Galore

Mit: High Spirits (USA), Savage Master (USA) & Manta (D-Hamburg)