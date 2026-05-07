Converge: haben neue Single „Doom In Bloom“ veröffentlicht

Die neueste Single des Albums – Doom In Bloom – ist roh und blutig, während Kurt Ballous scharfkantige Riffs gegen Nate Newtons Bass und Ben Kollers Schlagzeug schaben. Man kann förmlich hören, wie Jacob Bannons Kehle bei jedem Schrei zerreißt. „Es ist dunkel und direkt auf dich gerichtet“, sagt er. „Textlich erforsche ich, wie meine eigene mittlere Altersselbstreflexion nicht immer ein helleres Licht bringt. Ich sehe meine eigenen Fallen in den Menschen um mich herum widerspiegelt. Hier flehe ich sie an, sich aus der Schlinge zu befreien, um einen weiteren Tag zu erleben.“

Hum Of Hurt wurde von Kurt Ballou in den God City Studios in Salem, Massachusetts, aufgenommen und abgemischt, unterstützt von Zach Weeks als Toningenieur. Für das Album-Artwork arbeitete Jacob Bannon mit dem renommierten britischen Künstler Thomas Hooper zusammen.

Im Juni kehrt die legendäre Band dann für einige Shows zu uns zurück.

Converge live 2026:

25.06.2026 (NL) Ysselsteyn – Jera on Air

29.06.2026 Köln – Essigfabrik

30.06.2026 Berlin – SO36

02.07.2026 (AT) Wien – Arena

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