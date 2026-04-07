Converge: kündigen die zweite Albumveröffentlichung „Hum Of Hurt“ für den 05.06.2026 an

Man spürt es, bevor man es hört. Und wenn man es erst einmal hört, wird man es nicht mehr los. Ein tiefes, beharrliches Dröhnen, das im Hintergrund pocht. Wissenschaftler sagen, es bewege sich zwischen 30 und 40 Hertz. Es wurde in Ipswich, Massachusetts; Auckland, Neuseeland; und Windsor, Ontario, vernommen. Die Bevölkerung von Taos, New Mexico, verfolgt es seit Jahrzehnten. In Großbritannien wurde es mit Suiziden in Verbindung gebracht. Nicht jeder kann es hören. Niemand weiß, woher es kommt. Man nennt es „The Hum“.

Converge haben dieses mysteriöse reale Phänomen aufgegriffen und es als physische Manifestation menschlichen Leidens neu interpretiert. Dann kam ein Gedanke auf. „Was, wenn ‚The Hum‘ die Kulmination allen Schmerzes auf der Welt ist und ein hörbares Signal durch das Universum erzeugt?“, wirft Sänger und Texter Jacob Bannon auf. „Etwas, das für andere wahrnehmbar ist, die auf einer ähnlichen emotionalen Ebene operieren.“

Hum Of Hurt folgt auf Love Is Not Enough als zweite Full-Length-Veröffentlichung von Converge im Jahr 2026. Wie sein Vorgänger bietet das Album eine düstere, aber empathische Einschätzung des menschlichen Zustands und seines fortschreitenden Verfalls. Auf diesem Album sind die Songs roher und ungeschützter. „Als wir zusammenkamen, um zu schreiben, endeten wir mit einer Fülle an Material“, sagt Bannon. „Im Laufe der Arbeit merkten wir, dass wir zwei separate Alben geschaffen hatten, und behandelten sie auch so.“

Hum Of Hurt unterscheidet sich von Love Is Not Enough, ist aber ebenso unberechenbar und gewaltig. „Es ist keine Fortsetzung“, erklärt Bannon. „Die verbindende musikalische Idee zu Beginn war: ‚Lass uns ein Noise-Rock-Album machen.‘ Aber das haben wir eigentlich nie getan. Das erste war keines. Dieses hier greift diesen Geist auf, ist aber viel dynamischer als diese Beschreibung. Für mich tendiert es eher dazu, ein Emotional-Hardcore-Album zu sein, während sich Love Is Not Enough eher nach Metal anfühlt. Am Ende haben wir einfach ein weiteres Converge-Album mit seiner eigenen einzigartigen Identität und seinem eigenen Charakter erschaffen.“

Der Titeltrack steht als einer der treibendsten und emotionalsten Songs in der Karriere von Converge. Thematisch untersucht Bannon den Preis des Lebens, das wir verfolgen. „Ich habe 35 Jahre meines Lebens der Erschaffung von Kunst und Musik gewidmet“, sagt er. „Ich schätze die kreative Heimat und die Unterstützung, die diese Community gegeben hat, doch selten bleibt Raum für etwas anderes. Diese Texte sind mein Blick in den Spiegel, die Erkenntnis, dass ich nicht der Mann bin, der ich sein möchte. Ich brauche Veränderung und habe noch Arbeit vor mir.“

Hum Of Hurt wurde von Kurt Ballou bei God City in Salem, Massachusetts, aufgenommen und gemischt, mit technischer Unterstützung von Zach Weeks. Bannon und der renommierte britische Künstler Thomas Hooper arbeiteten gemeinsam am Album-Artwork.

„Für das Cover hatte ich die Vision eines EKG-Signals, das mit einer Art volatiler Seismografie verschmilzt. Diese Verschmelzung repräsentiert die Bedingungen, die theoretisch ein ‚Brummen‘ erzeugen würden. Speziell das Herz, das Schläge aussetzt, bevor es sich in statisches Rauschen auflöst. Das Signal wird dann durch ein seismisches Ereignis im Mittelpunkt des Covers unterbrochen. Im Gespräch teilte ich einige dieser Ideen mit dem Künstler Thomas Hooper, der anbot, sie unter Verwendung wissenschaftlicher Diagramme als Inspirationsquelle zu illustrieren. Ich verbrachte dann Monate damit, ein Mixed-Media-Stück für das Innendesign zu kreieren“, sagt Bannon. „Die Figuren repräsentieren die fünf Elemente unseres Planeten, oder ‚Pancha Bhuta‘: Prithvi (Erde), Ap (Wasser), Agni (Feuer), Vayu (Luft) und Akasha (Äther). Ich stelle sie in den Fängen des Chaos dar, als ob die Elemente selbst im Hum Of Hurt verstrickt wären.“

Erlebe Converge diesen Frühling auf Tour in Europa

25. Juni – Ysselsteyn, NL – Jera on Air

29. Juni – Köln, DE – Essigfabrik*

*mit Heriot, Boneflower, Crouch

Hum Of Hurt Tracklist:

1. Slip The Noose

2. Doom In Bloom

3. It Only Gets Worse

4. Detonator

5. I Won’t Let You Go

6. It’s Not Up To Us

7. Dream Debris

8. It Used To Matter

9. Hum Of Hurt

10. Nothing Is Over