Warside: kündigen neues Album an

Die französische Death-Metal-Band Warside sorgt aktuell für Aufsehen in der europäischen Metalszene. Gegründet im Jahr 2018, steht die Band für einen rohen, direkten und kompromisslosen Sound, der Fans von Dying Fetus, Vomitory und Misery Index begeistern dürfte.

Erste Aufmerksamkeit erlangte Warside in der Underground-Szene mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP The Enemy Inside im Jahr 2020. Durch zahlreiche Live-Auftritte in Clubs und auf Metal-Festivals in ganz Frankreich und Europa erspielte sich die Band schnell einen Ruf als starke Bühnenpräsenz.

Ein bedeutender Meilenstein folgte 2023: Warside gingen gemeinsam mit Vader und Vomitory auf die 40 Years of the Apocalypse-Tour und konnten so ihre Reichweite deutlich ausbauen. 2024 setzte die Band ihren Erfolg mit einer zweiten Europatour fort, die sie durch insgesamt 15 Länder führte.

Aktuell arbeitet Warside an ihrem nächsten Album, dessen Veröffentlichung für den 17.04.2026 geplant ist. Fans dürfen sich auf eine weitere kompromisslose Death-Metal-Attacke freuen.

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