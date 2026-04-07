Goot: kündigen frisches Album „My Time“ an

Die Metal-Band Goot sorgt erneut für Aufmerksamkeit in der Szene. Die seit 2017 aktive Formation bewegt sich stilistisch zwischen Gothic Metal und Heavy Metal. Die aktuelle Besetzung liest sich wie ein internationales All-Star-Projekt: Simone Sut (Bass), Theodor Borovski (Drums), Yan Fedyaev (Gitarre/Gesang), Marti Matsilla (Drums), Lorelei Ether (Keyboards/Gesang), David Reece (Gesang) sowie Wayne Dorman (Leadgitarre).

Seit ihrem Debüt haben Goot eine beachtliche Diskografie aufgebaut, darunter Alben wie Destitute Souls (2019), The Everlasting (2020), God’s Doubt (2022), Weight Of Days (2024) und The Toll Remains The Same (2025). Für 2026 ist mit Destitute Souls Pt.2 bereits ein weiteres Werk angekündigt.

Musikalisch vereinen Goot unterschiedliche Einflüsse: Von düsterem Gothic Metal mit depressiver Atmosphäre bis hin zu klassischem Heavy Metal mit AOR- und Prog-Elementen. Besonders auffällig ist die Zweiteilung ihrer Diskografie: Während einige Alben stark von Yan Fedyaevs dunklem Gesang geprägt sind, bringen andere – mit David Reece am Mikrofon – einen eher traditionellen, melodischen Metal-Sound ein.

Die Band nennt Größen wie Dave Gahan, The Cure, Paradise Lost, Overkill, Exodus, Tiamat und Nightingale als Inspirationsquellen – ohne dabei ihre eigene musikalische Identität zu verlieren.

Mit ihrem kommenden Album My Time, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, wollen Goot nun ein neues Kapitel aufschlagen und ihren unverwechselbaren Sound weiterentwickeln. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Mischung aus düsterer Atmosphäre und klassischem Metal diesmal entfaltet.