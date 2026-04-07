Grandmas Ashes: sind aktuell in Deutschland auf Tour

Grandma’s Ashes sind ein Pariser Trio, das Alternative Goth Rock mit roher Live-Energie verbindet. Nach ihrer EP The Fates (2021) und dem Debütalbum This Too Shall Pass (2023) schlugen sie mit ihrem zweiten Album Bruxism im März ein härteres, kompromissloseres Kapitel auf.

Bruxism steht sinnbildlich für den inneren Druck und Stress einer überforderten Gesellschaft. Inhaltlich setzen sich die Musikerinnen mit Mikroaggressionen, psychischer Gesundheit, familiären Konflikten und körperlicher Entfremdung auseinander. Musikalisch entfernen sie sich von ihren Stoner-Rock-Wurzeln und bewegen sich stärker in Richtung Industrial und Grunge – düster, direkt und kraftvoll. Erstmals setzt Sängerin Eva auch Growls ein.

Das Album versteht sich als intensives, zeitkritisches Statement über eine Generation zwischen Eco-Anxiety, sozialem Druck und politischer Unsicherheit.

Tourdaten:

07.03.2026 (BE) Brüssel, La Source

15.03.2026 (BE) Liège, Tumult

07.04.2026 (DE) Hannover, Cafe Glocksee

08.04.2026 (DE) Nürnberg, Stereo

09.04.2026 (DE) Göttingen, Exil

10.04.2026 (DE) Alfeld (Leine), Kuba

11.04.2026 (DE) Clausthal-Zellerfeld, Kellerclub im Stuz

13.04.2026 (DE) Mainz, Kulturcafé

14.04.2026 (DE) München, Backstage

15.04.2026 (DE) Karlsruhe, Alte Hackerei

16.04.2026 (CH) Winterthur, Gaswerk

17.04.2026 (DE) Neu-Ulm, Gold

18.04.2026 (AT) Wien, Arena

20.04.2026 (DE) Berlin, Schokoladen

21.04.2026 (DE) Dresden, Ostpol

22.04.2026 (DE) Hamburg, Kent Club

24.04.2026 (DE) Krefeld, Kulturrampe

25.04.2026 (DE) Köln, Garagen