Grandmas Ashes: sind aktuell in Deutschland auf Tour

Grandma’s Ashes sind ein Pariser Trio, das Alternative Goth Rock mit roher Live-Energie verbindet. Nach ihrer EP The Fates (2021) und dem Debütalbum This Too Shall Pass (2023) schlugen sie mit ihrem zweiten Album Bruxism im März ein härteres, kompromissloseres Kapitel auf.
Bruxism steht sinnbildlich für den inneren Druck und Stress einer überforderten Gesellschaft. Inhaltlich setzen sich die Musikerinnen mit Mikroaggressionen, psychischer Gesundheit, familiären Konflikten und körperlicher Entfremdung auseinander. Musikalisch entfernen sie sich von ihren Stoner-Rock-Wurzeln und bewegen sich stärker in Richtung Industrial und Grunge – düster, direkt und kraftvoll. Erstmals setzt Sängerin Eva auch Growls ein.
Das Album versteht sich als intensives, zeitkritisches Statement über eine Generation zwischen Eco-Anxiety, sozialem Druck und politischer Unsicherheit.
Tourdaten:
07.03.2026 (BE) Brüssel, La Source
15.03.2026 (BE) Liège, Tumult
07.04.2026 (DE) Hannover, Cafe Glocksee
08.04.2026 (DE) Nürnberg, Stereo
09.04.2026 (DE) Göttingen, Exil
10.04.2026 (DE) Alfeld (Leine), Kuba
11.04.2026 (DE) Clausthal-Zellerfeld, Kellerclub im Stuz
13.04.2026 (DE) Mainz, Kulturcafé
14.04.2026 (DE) München, Backstage
15.04.2026 (DE) Karlsruhe, Alte Hackerei
16.04.2026 (CH) Winterthur, Gaswerk
17.04.2026 (DE) Neu-Ulm, Gold
18.04.2026 (AT) Wien, Arena
20.04.2026 (DE) Berlin, Schokoladen
21.04.2026 (DE) Dresden, Ostpol
22.04.2026 (DE) Hamburg, Kent Club
24.04.2026 (DE) Krefeld, Kulturrampe
25.04.2026 (DE) Köln, Garagen