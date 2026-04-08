Anger MGMT.: neues Album „Anger Is Eternal“ erscheint am 24.04.2026

Anger MGMT. kündigen ihr zweites Album Anger Is Eternal an, das am 24.04.2026 über das Berliner Kult-Label Noisolution erscheinen wird. Das Album wird im Noisolution-Shop als 100er Limited Edition mit Silberfoliendruck, transparentes Vinyl, 8seitigem LP-Booklet, plus signiertem Foto erhältlich sein! Natürlich auch als CD und als „normale“ LP in colored Vinyl und schwarz.

Als weiteren Vorgeschmack gibt es ab sofort die zweite Singleauskopplung Buzz. Das Video zu Buzz „…hatte eigentlich mal eine wirkliche Story“ so Nik Petronijevic, Frontmann von Anger MGMT. „aber das meiste war schwierig umzusetzen, dass es am Ende immer surrealer wurde. Das Monster wurde im Stil des Films Wo Die Wilden Kerle Wohnen nachgebildet und kostete mal locker 800 Flocken. Es wandert zunächst ziellos durch die Gegend bis ihm ein leuchtendes Amulett erscheint und es sich diese umlegt – und mit einem Mal verleiht es ihm übernatürliche Kräfte. Jeder Schuss sitzt, es scheint unbesiegbar. Doch dann bricht aus dem Ball eine kopflose Puppe hervor. Das Monster nimmt sie mit nach Hause und dort erscheint ihm ein Geist, der den passenden Kopf hervorbringt. Sorgfältig setzt das Monster ihn auf die Puppe und es tauchen weitere geisterhafte Puppen auf, die im Raum umherfliegen. Das Video drehte sich nun eigentlich von alleine weiter und die Situation wurde zunehmend unheimlicher und surrealer, bis sich das Fenster von selbst öffnet, der Mond erscheint und er das Monster anlächelt und ihm die Hand reicht.“