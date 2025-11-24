Converge: haben neues Album „Love Is Not Enough“ angekündigt und Titeltrack veröffentlicht

Converge kündigen ihr neues Album Love Is Not Enough an, welches am 13. Februar 2026 über Epitaph Records erscheint. Ihr neues Album könnte der Höhepunkt von Converges jahrzehntelanger Reise durch den Mikrokosmos von Punk, Hardcore und Metal sein. Der Sänger/ Texter Jacob Bannon, der Gitarrist/Produzent Kurt Ballou, der Bassist/Sänger Nate Newton und der Schlagzeuger Ben Koller erschaffen mit dem neuen Album eine eindringliche künstlerische Aussage über das Chaos des Lebens.

Converge veröffentlichen außerdem den Titeltrack Love Is Not Enough mit Musikvideo. Der Song ist intensiv und emotional, wozu Jacob Bannon kommentiert:

„The Song explores what it means to remain empathetic and compassionate in the modern world. A reckoning with who we are today and hope to be in the future— if we can fend off the scavengers“

Seit mehr als drei Jahrzehnten liefern Converge musikalische und emotionale Katharsis, wobei sie Zweck vor Wahrnehmung und Absicht vor Interpretation stellen. Ob es nun ihre wegweisende Aufnahme Jane Doe von 2001 oder ihre Zusammenarbeit Bloodmoon: I von 2021 ist, Converge haben einige der fesselndsten Musik, Texte und visuellen Kunstwerke des 21. Jahrhunderts geschaffen. In dieser Zeit hatten nur wenige Bands einen größeren Einfluss auf die Vorstellungskraft des Undergrounds.

Love Is Not Enough hat keine besonderen Gäste, keine Studio-Tricks, kein unermüdliches Bearbeiten menschlicher Unvollkommenheit, um den perfekten Take zu erzeugen. „Ich denke, dass der Realismus in vielen modernen Musikstücken jeglichen Genres fehlt, aber besonders in unserem Genre“, sagt Bannon. „Entweder wird es super roh und fast chaotisch, bis es ablenkend wird, oder die Bands nehmen dem, was sie tun, das Leben, indem sie jeden Aspekt bearbeiten. Manchmal ist der perfekte Take derjenige, der etwas Wildheit in sich hat. Es ist nicht perfekt ausgeführt. Es gibt viele kraftvolle Momente auf dieser Platte und viele wütende Momente. Der Realismus verstärkt das.“

Im Gegensatz zu so vielen Alben, die sich an ein bewährtes Sequenzierungsformat halten und ausgewählte Lieblingsstücke für die allwichtigsten ersten, zweiten und letzten Plätze auswählen, dreht sich bei Love Is Not Enough alles um Momentum. „Es macht etwas, was keine andere Converge-Platte macht – es steigert sich ständig“, sagt Bannon. „Und das ist definitiv so beabsichtigt. Intern intern haben wir Dutzende von Ideen für die Sequenzierung herumgereicht, weil jeder Musik anders interpretiert und es keinen richtigen Weg gibt, es zu tun. Wenn wir das tun, scherzen wir immer, dass wir alle gleich unglücklich sein müssen. Aber das hier funktioniert.“

Love Is Not Enough wurde von Kurt Ballou in Salem, Massachusetts, aufgenommen und gemischt, mit technischer Unterstützung von Zach Weeks. Jacob Bannon hat das Artwork und das Design gemacht, indem er für jeden Song ein Bild geschaffen und ein eindrucksvolles Cover gestaltet hat, das einen himmlischen Zeugen einer brennenden Welt zeigt. „Wir identifizieren diese Band immer noch als das Ventil, das für unser Leben unerlässlich ist“, sagt Bannon. „Wir geben alles, was wir haben, dafür. Da wir das durchschnittliche mittlere Alter überschritten haben, beginnen wir, tiefer als zuvor in eine Vielzahl von Orten zu blicken. Und ich glaube nicht, dass das nur auf uns zutrifft. Ich denke, das ist etwas, mit dem man sich vollkommen identifizieren kann.”

Die Band freut sich außerdem am 25. Juni 2026 auf dem Jera On Air Festival in Ysselsteyn (Niederlande) aufzutreten und dort ihr neues Album zu präsentieren.

Love Is Not Enough Tracklist:

1. Love Is Not Enough

2. Bad Faith

3. Distract And Divide

4. To Feel Something

5. Beyond Repair

6. Amon Amok

7. Force Meets Presence

8.Gilded Cage

9. Make Me Forget You

10. We Were Never The Same