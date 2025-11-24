Levellers: spielen am 19.12.2025 im Gruenspan in Hamburg

Die Folk-Rocker Levellers aus Brighton feiern das 30-jährige Jubiläum ihres Nummer-1-Albums Zeitgeist mit einer Tour im November und Dezember 2025 sowie einer Jubiläumsausgabe der Platte auf Doppel-Vinyl und 3CD mit Bonusmaterial.

Das Album erreichte im September 1995 Platz 1 der offiziellen britischen Albumcharts und enthält drei Top-20-Singles: Hope Street, Fantasy und die Originalversion von Just The One. Letztere wurde später mit der Punk-Legende Joe Strummer von The Clash am Klavier neu aufgenommen – das führte zu mehreren Auftritten in der Sendung Top Of The Pops. Zum Jubiläum wurde Zeitgeist vom Originalproduzenten Al Scott neu abgemischt und erscheint rund um die Tour in verschiedenen Formaten (2LP, 3CD u.a.) mit B-Seiten, Raritäten aus den Zeitgeist-Sessions und dokumentarischem Bonusmaterial.

Die Levellers sind bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte. In wenigen Jahren steht bereits ihr 40. Bandjubiläum an – und sie bleiben weiterhin eine unbedingt sehenswerte Liveband.

Bands: Levellers

Ort: Gruenspan, Hamburg

Datum: 19.12.2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets ab: 49,90€

Infos und Tickets: https://www.eventim.de/event/levellers-celebrating-30-years-of-the-number-1-album-zeitgeist-gruenspan-20477414/