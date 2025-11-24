Inga Rumpf & Friends: spielen am 20.12.2025 in der Fabrik in Hamburg

It`s high time to get up“ singt Inga Rumpf in ihrem Frumpy-Song Get Together und trifft damit den Nerv der Zeit. Kurios: Ingas Text stammt aus dem Jahr 1991, der Song wiederum vom Album Frumpy – News, als die Rockgruppe um Inga und Jean Jaques Kravetz eine Art Reunion feierte. Jetzt ist Get Together Opener und Titel des aktuellen Live-Repertoires. Die Mischung macht’s: Nicht nur der Song Get Together klingt up to date, auch die Frumpy-/Atlantis-Hymnen How The Gipsy Was Born und Get On Board sind Klassiker, die von den Fans seit jeher begeistert gefeiert werden. Songs vom Jubiläumsalbum Universe Of Dreams/Hidden Tracks machen das Repertoire zu einer Sternstunde der ikonischen Karriere dieser großartigen Künstlerin mit ihrer tollen Band „Friends“.

Ingas schwarzes Timbre ist so einzigartig wie ihr musikalisches Genie. Das Universum von R & B, Soul, Gospel, Jazz und Rock ist ohne sie undenkbar. Denn wie keine Zweite erzeugt sie mit ihren Songs und ihrem Charisma jene wunderbare Magie, die das Publikum in tiefster Seele berührt.

Bands: Inga Rumpf & Friends

Ort: Fabrik, Hamburg

Datum: 20.12.2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets ab: 38,00€

Infos und Tickets: https://fabrik.de/tickets?ver=1089