Mirrortalk: unterschreiben bei Hassle Records, veröffentlichen neue Single „Circle The Drain“

Die in Birmingham ansässige Alternative-Rock-Band Mirrortalk hat ihr Signing bei Hassle Records bekannt gegeben. Um dies zu feiern, hat die Band ihre neue Single Circle The Drain veröffentlicht, was ihr erstes Release über das Label markiert. Die Ankündigung folgt unmittelbar auf ihre UK-Tour mit Casey.

Zum Signing bei Hassle Records sagt die Band: „Wir sind absolut begeistert, bekannt zu geben, dass wir bei Hassle Records unterschrieben haben. Ihr Roster und ihre Arbeit sprechen für sich selbst, und wir können es kaum erwarten, dass jeder die Musik hört, die wir gemeinsam herausbringen werden. Die Songs, die sie veröffentlicht haben, haben so viele Menschen berührt, uns eingeschlossen; ein Teil davon zu sein, ist also fantastisch.“

Mirrortalk schlagen hart, laut und unerbittlich ein. Angetrieben von kantigen Gitarren und treibenden Rhythmen, bedient sich ihre Musik bei Post-Hardcore, Shoegaze, 90er Heavy Rock und Grunge – bei allem, was einen dazu bringt, sich die Seele aus dem Leib zu schreien und zu headbangen. Für Mirrortalk ist Musik nicht bloß ein Track in einer Playlist, sondern das Vibrieren des Verstärkers, das Knallen der Snare und das kollektive Chaos im Moshpit.

Über ihre neue Single teilt die Band mit: „Circle The Drain handelt davon, seine Probleme zu akzeptieren und zu versuchen, sie gemeinsam mit der Person, die man liebt, anzugehen. Man warnt sie vor der bevorstehenden Herausforderung, bittet sie aber inständig, sich einem anzuschließen.“

Seit ihrer Gründung hat die Band Unterstützung von BBC Radio 1 Introducing Rock mit Alyx Holcombe erfahren, wurde von BBC Introducing Hereford and Worcester zum „Artist of the Week“ ernannt und zierte das Cover der All New Rock-Playlist von Spotify, mit weiterem Support in Playlists wie The Rock List, Anger Management und Adrenaline. Live spielten sie bereits Shows mit Acts wie Casey, Split Chain, Mouth Culture, Oversize, Arm’s Length und Free Throw.

Laut, ehrlich und kompromisslos direkt liefern Mirrortalk Musik, die mehr als nur Klang ist – es ist eine intuitive Erfahrung, mit der sie sich ihren Platz in der britischen Alternative-Rock-Szene erkämpfen.