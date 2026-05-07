Accept: erhalten den Radio Bob!-Award 2026

Am 5. Mai 2026 hat Radio Bob! den fünften Radio Bob!-Award an die legendäre Band Accept verliehen. Die Auszeichnung würdigt ein halbes Jahrhundert voller energiegeladener Bretter, ikonischer Gitarrenriffs und prägender Metalhymnen.

Seit 50 Jahren stehen Accept für kompromisslosen Sound, donnernde Riffs und eine Stimmengewalt, die das Metal-Genre nachhaltig geformt hat. Mit Klassikern wie Balls To The Wall und Fast As A Shark haben sie nicht nur internationale Bühnen erobert, sondern auch den Grundstein für Generationen von Bands gelegt, die ihrem unverwechselbaren Stil folgen. Ihr Einfluss reicht weit über Deutschland hinaus und hat die globale Rock- und Metal-Szene entscheidend mitgeprägt.

Mit der Verleihung des Radio Bob!-Awards am 5. Mai 2026 ehrt Radio Bob! diese außergewöhnliche Leistung und die unermüdliche Hingabe der Band an das Genre. Der Award wird an Persönlichkeiten und Bands vergeben, die mit ihrem Schaffen die Rock- und Metal-Welt nachhaltig verändert haben – Accept verkörpern diesen Anspruch wie kaum eine andere Formation.

Als fünfte Preisträger nach Doro, Klaus Meine, den Donots und Motörhead stehen Accept in einer Reihe von Ikonen, die Rockgeschichte geschrieben haben. Die Auszeichnung unterstreicht nicht nur die Bedeutung der Band, sondern auch die enge Verbindung zwischen Radio Bob! und der Rock- und Metalcommunity, die solche musikalischen Meilensteine erst möglich macht.

„Accept haben mit ihren Songs und ihrer unbändigen Energie über Jahrzehnte hinweg Maßstäbe gesetzt und den Weg für unzählige Bands geebnet. Radio Bob! ist stolz, diese beeindruckende Karriere mit dem Radio Bob!-Award würdigen zu dürfen und bedankt sich bei der Band für 50 Jahre voller Metalhymnen, die Menschen weltweit verbinden“, sagen Martin Hülsmann und Jan-Henrik Schmelter, Geschäftsführer Radio Bob!.