South Of Heaven 2025: brandneues Metal-Festival in den Niederlanden gibt Lineup bekannt

Am Samstag, den 07.06.2025, und Sonntag, den 08.06.2025, findet das brandneue Open-Air-Festival South Of Heaven Open Air in Maastricht, Niederlande, statt. Während dieser neuen, ehrgeizigen Veranstaltung wird die Crème de la Crème der internationalen Metalszene (20+ Acts) an zwei Tagen auf zwei Bühnen auftreten.

Das South Of Heaven gab bereits erste Namen bekannt: Meshuggah, Hatebreed, In Flames, Accept, Soulfly, Angelus Apatrida, Baest, Carcass, Channel Zero, Dark Angel, Decapitated, Textures, Sacred Reich, Wolfbrigade, Midnight, Gutalax, Legion Of The Damned, Severe Torture, Sylosis, From The Crypt, Ripsaw, I Am Morbid, Tenside, Inherited, Mass Deception, Nephylim, Savage Lands, Severe Torture.

Tickets gibt es HIER, die Early Bird Phase ist bereits beendet.

South Of Heaven Open Air im Gashouder Maastricht.

Das South Of Heaven Open Air setzt auf ein starkes Line-Up (international gefeierte Metal-Veteranen als Headliner, plus neue Talente), eine gute alte Metal-Atmosphäre (intim und authentisch; Metal-Fans unter sich), eine gut erreichbare Top-Location, Genuss von Speisen und Getränken im burgundischen Stil und einen relativ niedrigen Ticketpreis (€125,- für ein Early Bird Kombiticket).

Trotz des überfüllten niederländischen Veranstaltungskalenders ist das South Of Heaven Open Air eine willkommene Ergänzung, denn dieses Festival konzentriert sich vor allem auf Musik, Atmosphäre sowie Speisen und Getränke der Haute Cuisine und nicht auf prätentiöse Nebenthemen wie Wissenschaft, Politik, Literatur, interaktive Kunst und abstraktes Theater.

Nur eine Viertelstunde Fußweg vom Zentrum Maastrichts entfernt liegt das stimmungsvolle Bosscherveld mit dem ikonischen Gashouder als Herzstück, dem letzten verbliebenen Exemplar der sieben Gasspeicher, die einst in Maastricht standen. Dieser monumentale Ort passt vom Look & Feel her eins zu eins zu einem Metal-Festival und ist auch mit dem Fahrrad, den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto leicht zu erreichen – auch von Deutschland und Belgien aus.

Early Bird Tickets sind bereits ausverkauft, reguläre Tickets (125 € für ein Wochenendticket) sind über die Website southhofheaven.nl erhältlich.

