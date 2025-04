Wilder.: präsentieren neue Single „Drifting“

Das Indie-Rock-Duo Wilder. aus Südkalifornien setzt seinen Weg im Alternativ-Rock mit der neuesten Single Drifting fort. Der kraftvolle und nachdenkliche Track thematisiert das emotionale Gewicht von Veränderungen und die stillen Momente, die darauf folgen.

Die Single gibt einen weiteren Einblick in das bevorstehende Debütalbum Better Days, das am 2. Mai über Rude Records veröffentlicht wird. Seht euch das Video zu Drifting hier an:

Die Band beschreibt Drifting mit den Worten: „Drifting is about facing what’s in front of you head on. Accepting what has happened and what’s to come.“ Sie fügt hinzu: “Accepting that you can only control yourself and also rebuilding the confidence within yourself. Sometimes there are things you will have to face on your own.“

Nach dem Erfolg früherer Singles wie Dial Tones, Young, Never Gonna Change, Better Days, Burnover, Best Wishes, Vital Signs und Feeling Fine drängen Wilder. weiterhin mit ihrem ansteckenden Sound und emotionalen Erzählungen voran. Mit jeder Veröffentlichung laden sie die Fans ein, Teil ihrer Reise zu werden und verwandeln persönliche Erfahrungen in Hymnen, die die universellen Kämpfe und Triumphe des Lebens ansprechen.

Mit ihrer unermüdlichen Energie und gefühlvollen Songwriting werden Wilder. schnell zu einem herausragenden Namen in der Indie-Rock-Szene. Dial Tone ist ein weiteres Zeugnis ihrer Fähigkeit, die Herausforderungen des Lebens in kraftvolle, resonante Musik zu verwandeln, die Hoffnung auf bessere Tage inspiriert.

Wilder. beschreiben das Album als ihr persönlichstes Werk bisher: „These are some of the most intimate songs we have written. Diving back into raw and honest lyrics and driving it home with high energy through our music. The theme behind this record is Better Days. Learning from past hurt and mistakes and channeling that towards better days. Having hope that things will get better. Always growing and always learning. These songs are like journal entries covering all of the emotions one may feel during rough times. Still finding hope and climbing out of the depths.“

Better Days folgt dem Erfolg der Debüt-EP Bad Bad Luck (2021), einer energiegeladenen und nachdenklichen Sammlung von Indie-Punk-Tracks, die sowohl bei Fans als auch bei Kritikern Anklang fand. Die EP tauchte tief in die Erfahrungen der Bandmitglieder als junge Erwachsene ein, die ihren Glauben und die Herausforderungen eines Neuanfangs navigieren. Auf diesen Themen aufbauend verspricht Better Days, noch mehr rohe, gefühlvolle Texte und eingängige Melodien zu liefern, die den Sound von Wilder. prägen.

Better Days – Trackliste:

1. Young

2. Better Days

3. Burnover

4. Never Gonna Change

5. Feeling Fine

6. Dial Tone

7. Vital Signs

8. Drifting

9. Best Wishes

10. Rinse, Repeat

Better Days wird auch als limitierte Vinyl-LP exklusiv im Rude Records-Shop erhältlich sein.

Wilder. ist das neue Projekt der Musiker Stephen Ramos und Nick Sturz aus Long Beach, CA. In den letzten zehn Jahren haben die beiden Musiker auf Tourneen und im Studio Erfahrungen gesammelt, zahlreiche Touren durch die USA unternommen, Alben aufgenommen und sich ihren Platz erarbeitet. Durch wertvolle Lektionen, die sie durch Misserfolge, Erfolge und Durchhaltevermögen gelernt haben, haben sie Wilder. gegründet, was sie als die genaueste Darstellung dessen empfinden, wer sie als Künstler sind.

Ihre Musik als Wilder. ist beschwingt, ansteckend melodisch und spiegelt die Ästhetik Südkaliforniens wider, aus der sie entstanden ist. Ihr Ziel ist einfach und steht sogar auf Ramos’ Fender Telecaster geschrieben – die Band ist jetzt hier, und es wird wild werden. Doch hinter ihren lebhaften Bildern steckt ein lyrischer Inhalt voller Ehrlichkeit und Angst, mit einer ironischen Haltung, die den Hörer dazu bringt, mehr über die Geschichte erfahren zu wollen.

