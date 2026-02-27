Portugal. The Man: Tour auf November 2026 verschoben

Die für März geplante Tour von Portugal. The Man kann leider nicht wie vorgesehen stattfinden. Die Konzerte werden im November 2026 nachgeholt. Statt Hamburg ist nun München neu im Routing dabei.

Nachholtermine 2026:

19.11.2026 – München, Tonhalle München

24.11.2026 – Berlin, Columbiahalle

28.11.2026 – Köln, Carlswerk Victoria

Mit Shish legt die in Alaska gegründete und heute in Portland ansässige Band ihr zehntes Studioalbum vor. Vorab erschienen die Singles Denali, Tanana, Mush, Angoon und Knik, die bereits einen Einblick in die stilistische Bandbreite des Albums gaben.

Die Resonanz auf Shish fällt deutlich aus:

„Portugal. The Man klingen wieder nach ihrer Prä-‚Woodstock‘-Ära, aber auf Steroiden … Shish ist ein Zeitgeist-Volltreffer.“ – Visions

„… das Album ist der Star – die krassen Assoziationen, die wilde Fantasie. Und die Band ist der Star, weil sie den unwahrscheinlichsten Spagat zwischen stilistischer Grenzenlosigkeit und musikalischer Identität schafft.“ – Rolling Stone (4 Sterne)

„Die Dringlichkeit und Beweglichkeit machen Shish zu einer Platte mit vielen Ecken. Und damit eben auch zu einer, die mit den Mitteln der Rockmusik zeigt, wie sich die Welt im Jahr 2025 darstellt.“ – Musikexpress

„Auf dem neuen Album ist die Herkunft aus ambitioniertem Prog-Rock mit Ecken und Kanten wieder stärker herauszuhören: darüber liegt die mühelos in höchste Register tänzelnde Stimme Gourleys mit verführerisch melodischen Refrains.“ – Welt am Sonntag

„Alaska, Eis und Indie-Magie: Portugal. The Man melden sich mit Shish zurück und nehmen uns mit zu ihren rauen Wurzeln zwischen Natur, Nostalgie und Experimentierlust. Das zehnte Album ist Rückkehr, Aufbruch und Aktivismus in einem – und beweist, warum diese Band längst Kultstatus hat.“ – Diffus

Veröffentlicht über das bandeigene Label Knik in Kooperation mit Thirty Tigers, zeigt Shish eine Band, die den Vorhang weiter zurückzieht. In zehn vielschichtigen Tracks widmen sich Portugal. The Man Themen wie Unbehagen, Verletzlichkeit und gesellschaftlicher Verantwortung – eingebettet in eine eigenwillige, teils verzerrte Pop-Sensibilität.

Für Frontmann John Gourley markiert das Album eine Phase intensiver Neubewertung – musikalisch wie persönlich. Seine bislang offensten Texte greifen Erfahrungen aus seiner Kindheit in Alaska ebenso auf wie prägende Momente als Vater seiner Tochter Frances, bei der eine seltene genetische Erkrankung diagnostiziert wurde. Shish formuliert daraus eine klare Haltung: Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und der Wunsch nach einer gerechteren Welt.