My Dark Fate: veröffentlichen neue Single „Paint It, Black“ am 06.03.2026

Die österreichische Groove-Metal-Band My Dark Fate meldet sich mit einer düsteren Neuinterpretation eines Klassikers zurück: Am 6. März 2026 erscheint ihre neue Single Paint It, Black.

Mit ihrer Version des 1966 veröffentlichten Songs von The Rolling Stones verlangsamt die Band das Tempo, vertieft die Atmosphäre und rückt die melodische Intensität stärker in den Fokus. Wuchtige Gitarren erschaffen eine abgründige Doom-Klanglandschaft, während opernhafte Akzente die tragische Schönheit des Stücks betonen. So verbindet My Dark Fate klassisches Rock-Erbe mit moderner Metal-Aggression.

Gegründet von Gitarrist und Songwriter Andreas Maierhofer (u. a. Lost Dreams), stehen My Dark Fate für eine Mischung aus Groove Metal und melodischer Death-Metal-Wucht.

Nach einem vollständigen Neustart im Jahr 2025 besteht das Line-Up aus Marina (Gesang, Bass), Stefan (Growls, Gitarre), Christian (Drums) und Andreas (Gitarre, Songwriting, Produktion). Bereits frühere Veröffentlichungen wie die Metal-Ballade Whiteout bereiteten den Weg für das nun folgende Kapitel.

Mit Dual-Vocals, Siebensaiter-Riffs und präzisem Rhythmusspiel kanalisiert die Band jahrzehntelange Metal-Erfahrung in einen cineastischen, emotional aufgeladenen Sound.

Fans von Lacuna Coil, Jinjer, In Flames, Amaranthe und Arch Enemy dürften hier fündig werden.

Single: Paint It, Black

Release: 6. März 2026

Genre: Groove Metal / Doom Metal

Label: Independent