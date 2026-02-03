Startseite
Sandra R.
··1 Minute Lesedauer

Palila: veröffentlichen ihre neue Single „Systemreset.exe“

Live am 4.2. im Hafenklang/Goldener Salon in Hamburg mit Dramatist und The Macks

Mit Systemreset.exe liefern Palila einen treibenden Alt/Indie-Rock-Track, co-produziert von Chris Reardon (Plaiins). Eine dystopische Techno-Satire über ein System, das dich über jede rote Warnleuchte hinwegschiebt – bis nur noch der Reset bleibt. Es ist die erste Veröffentlichung mit Drummerin Lilli.

Neben Palila treten auch The Macks und Dramatist am 4. Februar im Hamburger Hafenklang/Goldener Salon auf.

The Macks – Bonanza In Europa (Abschlusskonzert)
mit Dramatist und Palila
04.02.26 Hamburg, Hafenklang (Goldener Salon)

Dramatist – Tourdaten
(…weitere Termine in Vorbereitung)

05.02.26 Hannover – Bei Chez Heinz
06.02.26 Tangermünde – Kaminstube
07.02.26 Berlin – Dodo Beach Record Store (17 Uhr)
12.05.26 Stuttgart – Cafe Galao
13.05.26 Karlsruhe – Alte Hackerei

Mehr Informationen zu Dramatist und ihrem Debütalbum Wasting Words findet ihr hier.