Palila: veröffentlichen ihre neue Single „Systemreset.exe“

Mit Systemreset.exe liefern Palila einen treibenden Alt/Indie-Rock-Track, co-produziert von Chris Reardon (Plaiins). Eine dystopische Techno-Satire über ein System, das dich über jede rote Warnleuchte hinwegschiebt – bis nur noch der Reset bleibt. Es ist die erste Veröffentlichung mit Drummerin Lilli.
Neben Palila treten auch The Macks und Dramatist am 4. Februar im Hamburger Hafenklang/Goldener Salon auf.
The Macks – Bonanza In Europa (Abschlusskonzert)
mit Dramatist und Palila
04.02.26 Hamburg, Hafenklang (Goldener Salon)
Dramatist – Tourdaten
(…weitere Termine in Vorbereitung)
05.02.26 Hannover – Bei Chez Heinz
06.02.26 Tangermünde – Kaminstube
07.02.26 Berlin – Dodo Beach Record Store (17 Uhr)
12.05.26 Stuttgart – Cafe Galao
13.05.26 Karlsruhe – Alte Hackerei
Mehr Informationen zu Dramatist und ihrem Debütalbum Wasting Words findet ihr hier.