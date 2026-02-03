Palila: veröffentlichen ihre neue Single „Systemreset.exe“

Mit Systemreset.exe liefern Palila einen treibenden Alt/Indie-Rock-Track, co-produziert von Chris Reardon (Plaiins). Eine dystopische Techno-Satire über ein System, das dich über jede rote Warnleuchte hinwegschiebt – bis nur noch der Reset bleibt. Es ist die erste Veröffentlichung mit Drummerin Lilli.

Neben Palila treten auch The Macks und Dramatist am 4. Februar im Hamburger Hafenklang/Goldener Salon auf.

The Macks – Bonanza In Europa (Abschlusskonzert)

mit Dramatist und Palila

04.02.26 Hamburg, Hafenklang (Goldener Salon)

Dramatist – Tourdaten

(…weitere Termine in Vorbereitung)

05.02.26 Hannover – Bei Chez Heinz

06.02.26 Tangermünde – Kaminstube

07.02.26 Berlin – Dodo Beach Record Store (17 Uhr)

12.05.26 Stuttgart – Cafe Galao

13.05.26 Karlsruhe – Alte Hackerei

Mehr Informationen zu Dramatist und ihrem Debütalbum Wasting Words findet ihr hier.