Plantoid: veröffentlichen Live-Video zu „Parasite“ aus ihrem neuen Album „Flare“, das über Bella Union erschienen ist

Das Trio Plantoid aus Brighton veröffentlicht heute sein neues Album Flare über Bella Union. Nach den Singles Dozer, Good For You und Ultivatum Cultivation hat die Band jetzt ein Live-Video zu Parasite, dem Eröffnungstrack des Albums, veröffentlicht, das in den Farm Road Studios in Brighton aufgenommen wurde. Seht es euch hier an:

„Während wir Flare aufgenommen haben, waren wir uns bewusst, dass unser Sound sehr unberechenbar war“, erklärt Schlagzeuger Louis Bradshaw, der zusammen mit Sängerin/Gitarristin Chloe Spence und Leadgitarrist Tom Coyne den Kern von Plantoid bildet. „Wir sind nie zu lange bei einer Sache geblieben. Bevor wir mit dem Schreiben dieses Albums begonnen haben, wollten wir unser Schaffen etwas neu definieren – es ist weniger direkt progressiv. Es weicht ein wenig von diesem Sound ab, behält aber seinen Charakter bei.“

Flare – Trackliste:

Parasite Ultivatum Cultivation The Weaver Dozer Good For You Worn Splatter Slow Moving Daisy Chains

Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres Debütalbums Terrapath, das ihren Status als Vorreiter der britischen Prog-Rock-Szene festigte, melden sich Plantoid nun mit ihrem zweiten Album zurück: dem rätselhaften, fesselnden und bisweilen geradezu eingängigen Flare. Getreu den Math-Rock-Wurzeln der Band ist das Album voller schwerer, hallender Gitarrenriffs, Tempowechseln und bewusstseinsverändernden Akkordfolgen – und erweitert gleichzeitig den charakteristischen Sound von Plantoid um neue Horizonte wie Shoegaze mit Wall-of-Sound-Effekten und vokalbetonten Rock-Pop. Es tut das, was alle zweiten Alben am besten können: Es behält die Kern-DNA bei, die seinen Vorgänger von der Masse abgehoben hat, entwickelt sich aber dennoch genug weiter, um alte Fans und neue Hörer gleichermaßen zu begeistern.

Plantoid – UK-Tour 2026

Februar – Birmingham – The Hare And Hounds Februar – Leeds – Oporto Februar – Edinburgh – Sneaky Pete’s Februar – Gateshead – The Central Februar – Hull – The New Adelphi Club Februar – Bristol – The Croft Februar – Cardiff – Clwb Ifor Bach Februar – Portsmouth – Kola Februar – Ramsgate – Ramsgate Music Hall März – Dublin – The Grand Social März – Brighton – The Hope and Ruin März – Brighton – Green Door Store März – London – Moth Club März – Norwich – Voodoo Daddy’s Showroom März – Manchester – Louder Than War Live @ Manchester Academy

Plantoid online:

https://www.facebook.com/plantoidworld

https://www.instagram.com/plantoidworld/