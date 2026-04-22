Kingcrow: veröffentlichen Video zu „New Moon Harvest (Acoustic ‚From The Tree‘ Session)“

Die aus Rom stammende Progressive-Rock-Band Kingcrow hat eine Akustikversion von New Moon Harvest veröffentlicht, ein Song aus ihrem Debütalbums Hopium (2024). Die Akustikversion ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Sie reduziert den Song auf das Wesentliche und lässt Melodie und Text ohne die volle Bandproduktion der Originalaufnahme wirken. Begleitend zur Veröffentlichung gibt es ein Video, das in einem Baumhaus mit der kompletten Bandbesetzung gedreht wurde. Es fängt die Performance in einer intimen, reduzierten Atmosphäre ein, die einen Kontrast zur atmosphärischen Dichte von Hopium bildet.

Hier geht’s zum Video von New Moon Harvest (Acoustic From The Tree Session):

New Moon Harvest ist einer von zehn Songs auf Hopium, einem Album, das die Spannung zwischen der Suche nach dem wahren Selbst und dem Druck des modernen Lebens thematisiert. Die Originalaufnahme ist Teil eines Albums, das Einflüsse aus Progressive Rock, Ambient, Alternative Rock und Trip-Hop vereint und Referenzen von Porcupine Tree, Radiohead, Leprous, Archive und Massive Attack aufweist.

Hopium erschien 2024 und ist Kingcrows erstes Album bei Season Of Mist.

Kingcrow sind:

Diego Marchesi – Gesang

Diego Cafolla – Gitarren, Keyboards, Hintergrundgesang

Ivan Nastasi – Gitarren, Hintergrundgesang

Riccardo Nifosì – Bass, Hintergrundgesang

Thundra – Schlagzeug, Percussion

Kingcrow online:

http://www.facebook.com/Kingcrowband

https://www.instagram.com/kingcrow_official/