Baest: kündigen ihre europäische Headline Tour „Fall Colossal 2026“ an

Die dänische Death-Metal-Band Baest kehrt diesen Herbst mit ihrer europäischen Headline Tour Fall Colossal 2026 auf die Bühnen zurück und bringt ihre energiegeladene Live-Performance nach Kontinentaleuropa, Großbritannien und Irland.

Im Rahmen ihres aktuellen Albums Colossal (2025) setzt die Band ihren rasanten Aufstieg zu einer der dominantesten Kräfte des modernen skandinavischen Metals fort. Mit ihren brachialen Riffs, explosiven Auftritten und dem Ruf, auf der Bühne alles zu geben, haben sich Baest zu einem absoluten Muss auf der internationalen Metal-Szene entwickelt.

Nach über 400 Konzerten weltweit und Tourneen mit Größen wie Arch Enemy, Abbath, Entombed A.D. und Bleed From Within startet die Band nun ihre bisher umfangreichste Headliner-Tour.

Die Tour führt sie unter anderem nach Berlin, Prag, London, Dublin und Hamburg und beinhaltet außerdem Auftritte beim Metalheadz Village Festival und dem Metal Experience Fest.

Baest – Fall Colossal Tour 2026

2026-09-19 – DE – Rostock – M.A.U. Club

2026-09-20 – DE – Berlin – Urban Spree

2026-09-21 – DE – Dresden – HD – Die Rock & Metal Bar

2026-09-23 – CZ – Prague – Modra Vopice

2026-09-24 – AT – Budapest – Durer Kert

2026-09-25 – HU – Vienna – Escape

2026-09-26 – DE – Pilsting – Metalheadz Village Festival

2026-09-27 – CH – Aarau – KIFF

2026-09-29 – UK – Southampton – Joiners

2026-09-30 – UK – Leeds – The Key Club

2026-10-01 – UK – Glasgow – The Garage Attic

2026-10-02 – UK – Belfast – Ulster Sports Club

2026-10-03 – IE – Dublin – Sound House

2026-10-05 – UK – Nottingham – Rough Trade

2026-10-06 – UK – Manchester – Star & Garter

2026-10-07 – UK – Birmingham – The Flapper

2026-10-08 – UK – Bristol – The Croft

2026-10-09 – UK – London – Downstairs at the Dome

2026-10-10 – NL – Leiden – Metal Experience Fest

2026-10-11 – NL – Tilburg – Hall of Fame

2026-10-12 – DE – Wiesbaden – Schlachthof

2026-10-13 – DE – Kassel – Goldgrube

2026-10-14 – DE – Cologne – Helios 37

2026-10-16 – BE – Kortrijk – DVG Club

2026-10-17 – DE – Hamburg – Betty

Die Support-Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Baest online:

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