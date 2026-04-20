Baest: kündigen ihre europäische Headline Tour „Fall Colossal 2026“ an

Die dänische Death-Metal-Band Baest kehrt diesen Herbst mit ihrer europäischen Headline Tour Fall Colossal 2026 auf die Bühnen zurück und bringt ihre energiegeladene Live-Performance nach Kontinentaleuropa, Großbritannien und Irland.
Im Rahmen ihres aktuellen Albums Colossal (2025) setzt die Band ihren rasanten Aufstieg zu einer der dominantesten Kräfte des modernen skandinavischen Metals fort. Mit ihren brachialen Riffs, explosiven Auftritten und dem Ruf, auf der Bühne alles zu geben, haben sich Baest zu einem absoluten Muss auf der internationalen Metal-Szene entwickelt.
Nach über 400 Konzerten weltweit und Tourneen mit Größen wie Arch Enemy, Abbath, Entombed A.D. und Bleed From Within startet die Band nun ihre bisher umfangreichste Headliner-Tour.
Die Tour führt sie unter anderem nach Berlin, Prag, London, Dublin und Hamburg und beinhaltet außerdem Auftritte beim Metalheadz Village Festival und dem Metal Experience Fest.
Baest – Fall Colossal Tour 2026
2026-09-19 – DE – Rostock – M.A.U. Club
2026-09-20 – DE – Berlin – Urban Spree
2026-09-21 – DE – Dresden – HD – Die Rock & Metal Bar
2026-09-23 – CZ – Prague – Modra Vopice
2026-09-24 – AT – Budapest – Durer Kert
2026-09-25 – HU – Vienna – Escape
2026-09-26 – DE – Pilsting – Metalheadz Village Festival
2026-09-27 – CH – Aarau – KIFF
2026-09-29 – UK – Southampton – Joiners
2026-09-30 – UK – Leeds – The Key Club
2026-10-01 – UK – Glasgow – The Garage Attic
2026-10-02 – UK – Belfast – Ulster Sports Club
2026-10-03 – IE – Dublin – Sound House
2026-10-05 – UK – Nottingham – Rough Trade
2026-10-06 – UK – Manchester – Star & Garter
2026-10-07 – UK – Birmingham – The Flapper
2026-10-08 – UK – Bristol – The Croft
2026-10-09 – UK – London – Downstairs at the Dome
2026-10-10 – NL – Leiden – Metal Experience Fest
2026-10-11 – NL – Tilburg – Hall of Fame
2026-10-12 – DE – Wiesbaden – Schlachthof
2026-10-13 – DE – Kassel – Goldgrube
2026-10-14 – DE – Cologne – Helios 37
2026-10-16 – BE – Kortrijk – DVG Club
2026-10-17 – DE – Hamburg – Betty
Die Support-Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Baest online:
https://www.instagram.com/baestband/
https://www.facebook.com/baestband/