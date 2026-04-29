Accept: feiern 50-jähriges Bestehen mit neuem Album über Napalm Records

Die deutschen Heavy-Metal-Legenden Accept feiern ein halbes Jahrhundert voller Metal und laden weitere Spitzenmusiker zur Party ein. Teutonic Titans 1976-2026 ist ein Statement zum Vermächtnis einer wahren Größe, geschmiedet in Stahl und angetrieben von unverkennbaren Riffs. Das Album erscheint am 4. September 2026 über Napalm Records und enthält einige der ikonischsten Songs, die je unter dem Banner des Heavy Metal geschrieben wurden, dargeboten vom Who’s Who der Szene.

Angeführt von Gitarrist Wolf Hoffmann, dem langjährigen Architekten des Accept-Sounds, finden 50 Gäste Platz in 19 Neuinterpretationen der größten Hits der Band. Accepts bisher ambitioniertestes und mit den meisten Stars gespicktes Album reicht weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus. Die größten Namen der Szene verneigen sich vor den deutschen Ikonen und festigen den Stellenwert der Band auf der internationalen Bühne. Dies ist mehr als nur ein Album – es ist ein Metal-Manifest! Teutonic Titans 1976-2026 kann ab sofort in vielen exklusiven Formaten vorbestellt werden!

Wolf Hoffmann über Teutonic Titans 1976-2026:

„Es gibt keine bessere Art, dieses 50-jährige Jubiläum zu feiern, als gemeinsam mit unseren Musikerkollegen, Freunden und Vorbildern diese klassischen Accept-Songs aufzunehmen, die ich mit Stolz und großer Ehre der Welt präsentieren darf. Ich hoffe, dass diese ganz besondere Platte allen genauso viel Freude bereitet, wie wir alle Spaß daran hatten, sie aufzunehmen.“

Teutonic Titans 1976-2026 bewegt sich durch die Alben ihrer Anfangsjahre, von I’m A Rebel (1980) bis Eat The Heat (1989). Accept präsentieren ihre Songs dabei mit einer brandneuen All-Star-Besetzung, begleitet von der unverwechselbaren Stimme von Mark Tornillo und den markanten Riffs von Wolf Hoffmann. Durch die Mitwirkung einer ganzen Reihe von Metal-Größen gleicht auf Teutonic Titans 1976-2026 kein Song dem anderen. Jeder Track besticht durch eine andere Kombination aus Gesang, Gitarren, Bass und Schlagzeug, was jedem Klassiker eine neue Note verleiht. Tobias Forge predigt in beeindruckender Darbietung in Save Us (I’m A Rebel, 1980), begleitet von Ray Luzier am Schlagzeug. Phil Anselmo, Kirk Hammett und Mikkey Dee rocken den Speed-Metal-Klassiker Fast As A Shark (Restless And Wild, 1982). Balls To The Wall besticht durch die Stimmgewalt von Metal God Rob Halford, begleitet von der Gitarrenarbeit von Matthias Jabs. Das neu interpretierte Love Child wird durch Billy Corgan und David Ellefson bereichert (beide Balls To The Wall, 1983). Zu den weiteren Gaststars auf Accepts wohl außergewöhnlichster Veröffentlichung zählen K. K. Downing, Bobby Blitz, Hansi Kürsch, Chris Jericho, Ralf Scheepers, Billy Sheehan, Ola Englund und Jeff Loomis. Das Album krönt eine Neuaufnahme von Hellhammer (Eat The Heat, 1989), eingespielt von der aktuellen Besetzung von Accept: Wolf Hoffmann, Bassist Martin Motnik, Gitarrist Philip Shouse und Schlagzeuger Christopher Williams, unterstützt von Jason McMaster am Gesang.

Teutonic Titans 1976-2026 Tracklist:

1. Fast As A Shark

2. Balls To The Wall

3. Aiming High

4. Run If You Can

5. Hellhammer

6. Metal Heart

7. Losers And Winners

8. Save Us

9. Up To The Limit

10. Wrong Is Right

11. Starlight

12. Fight It Back

13. Love Child

14. Breaker

15. Demon’s Night

16. T.V. War

17. London Leatherboys

18. Monsterman

19. Restless And Wild

Teutonic Titans 1976-2026 wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

– 2-LP Gatefold Liquid Edition, inkl. LP-großes Booklet, Certificate of Authenticity (nummeriert, nur Napalm Mailorder)

– 2-LP Gatefold White Label Edition, inkl. LP-großes Booklet, Covercard (nummeriert), Certificate of Authenticity (nummeriert, datiert, nur Napalm Mailorder)

– 2-CD Deluxe Box in Metal Box, inkl. Flagge, Schweißband, Schlüsselbund, Backstage-Pass (nur Napalm Mailorder)

– 2-CD Earbook, inkl. 48-seitiges Booklet (nur Napalm Mailorder)

– 2-LP Splattered Black Smoke/Black White, inkl. LP-großes Booklet (nur Napalm Mailorder)

– 2-LP Gatefold Solid Silver

– 2-LP Gatefold Black

– 2-CD Digisleeve

– Digital Album

Accept Live 2026

Guests: Enforcer

03.05.26 SE – Göteborg / Filmstudion

06.05.26 SE – Stockholm / Cirkus

Festivals :

01.05.26 NO – Kopervik / Karmøygeddon Metal Festival 2026

05.06.26 CZ – Pilsen / Metalfest

18.06.26 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting

19.06.26 FR – Clisson / Hellfest

04.07.26 ES – Barcelona / Rock Fest

10.07.26 DE – Nideggen / Tollrock Festival

12.07.26 DE – Herten / Zeche Ewald

25.07.26 TR – Istanbul / Maximum Uniq Open Air

27.07.26 BG – Sofia / National Palace of Culture

29.07.26 RO – Ghimbav-Brasov / Rockstad Extreme Fest

07.08.26 FI – Helsinki / Hellsinki Metalfest

29.08.26 UK – Newark / Stonedead Festival

Guests: Tailgunner

27.08.26 UK – Wolverhampton / KK’s Steel Mill

28.08.26 UK – London / Indigo at The O2

Guests: Dynazty & Tailgunner

19.11.26 DE – Leipzig / Haus Auensee

20.11.26 DE – Lingen / Emsland Arena

21.11.26 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

22.11.26 FR – Paris / L’Olympia

24.11.26 DE – Balingen / Volksbankmesse

25.11.26 FR – Lyon / Transbordeur

27.11.26 ES – Valencia / Auditorio

28.11.26 ES – Madrid / La Cubierta

29.11.26 FR – Toulouse / Le Bikini

01.12.26 CH – Zürich / Komplex 457

02.12.26 IT – Mailand / Alcatraz

04.12.26 AT – Wien / Gasometer

05.12.26 CZ – Zlin / Sports Hall Datart

06.12.26 HU – Budapest / Barba Negra

08.12.26 DE – Berlin / Uber Eats Music Hall

09.12.26 PL – Gliwice / Arena Gliwice

11.12.26 DE – Hamburg / Inselpark Arena

12.12.26 DE – Offenbach / Stadthalle

13.12.26 BE – Brüssel / AB

15.12.26 DE – Herford / Kulturwerk

16.12.26 NL – Tilburg / O13

18.12.26 DE – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

19.12.26 DE – Geiselwind / Eventhall

20.12.26 DE – München / Zenith

Accept sind:

Wolf Hoffmann – Gitarre

Mark Tornillo – Gesang

Philip Shouse – Gitarre

Christopher Williams – Schlagzeug

Martin Motnik – Bass