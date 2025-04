Swallow The Sun, Before The Dawn und Stam1na

Mehr als zwei Jahrzehnte voller Verzweiflung, Schönheit und Herzschmerz haben die finnischen Melancholie-Botschafter Swallow The Sun nicht nur geprägt, sondern auch angetrieben. Die Chartstürmer und zweifach für den finnischen Grammy nominierten Musiker wurden im Jahr 2000 in Jyväskylä gegründet. Seither konnte das Quintett zahlreiche von Fans gefeierte Musikvideos (über 10 Millionen YouTube-Aufrufe) und eine dominierende Streaming-Präsenz (über 50 Millionen Spotify-Streams) verzeichnen. Zudem absolvierten sie im Laufe ihrer 23-jährigen Karriere eine Tour über vier Kontinente mit über 900 Shows. Das neue Album Shining markiert jedoch den ersten Schritt der Band auf einem neuen, unbekannten Weg.

Datum: 06.05.2025 – Uhrzeit: 19:30

Dool

Der Name Dool, abgeleitet vom niederländischen Wort für „Wandern“, entstand 2015 aus den Überresten von The Devil’s Blood und Elle Bandita. Auf ihrer Suche nach dem eigenen musikalischen Ausdruck entstand durch rhythmische und melodische Erkundungen das Debütalbum Here Now, There Then. Kurz nach der Veröffentlichung über das deutsche Label Prophecy Productions im Jahr 2017 wurde das Album vom Metal Hammer als „Debütalbum des Jahres“ ausgezeichnet. Das Album – mit dem Kult-Hit Oweynagat und dem dazugehörigen düsteren Musikvideo – begründete zudem den Ruf der Band als beeindruckende Live-Formation. Es folgten zahlreiche Headliner-Tourneen durch Europa, unter anderem mit Auftritten auf renommierten Festivals wie Graspop (Belgien), Lowlands (Niederlande), Wacken Open Air (Deutschland), Wave Gotik Treffen (Deutschland), Hellfest (Frankreich) und Metal Days (Slowenien).

Datum: 07.05.2025 – Uhrzeit: 20:00

Panzerballett feat. Virgil Donati

Das Jazz-Metal-Quintett um den Gitarristen, Komponisten und Arrangeur Jan Zehrfeld hat sich in der Prog/Math/Djent/Tech-Metal- aber auch Jazz-Fusion-Szene weltweit einen Kult-Status erspielt. Die Eigenkompositionen und Covers („Verkrassungen“) bekannter Stücke sind zu einem unverwechselbaren Markenzeichen der Band geworden. Die Musik ist humorvoll, mathematisch konstruiert, organisch rekonstruiert; im Wechselbad aus virtuoser Wucht und lässiger Luftigkeit werden komplexe Riffs und jazzige Improvisationen mit atemberaubender Präzision und Spielfreude auf höchstem musikalischen Niveau vorgetragen, ganz nach dem Zehrfeld-Motto „Headbangen mit Köpfchen“. Präsentiert wird das im Frühjahr 2025 erscheinende Album Übercode Oeuvre.

Datum: 14.05.2025 – Uhrzeit: 20:00

Aborted, Crypta, The Zenith Passage und Organectomy

European Tour 2025 Slashing Europe

Seit ihrer unheiligen Entstehung im Jahr 1995 zählen die Death-Metal-Unruhestifter Aborted zu den Pionieren des Genres und haben Freund wie Feind mit unerbittlicher Intensität sowie einem kompromisslosen Mix aus technischer Perfektion und roher Emotion vernichtet.

Die multinationale Truppe um Sven de Caluwé hat sich im extremen Metal-Kosmos eine eigene Nische geschaffen und erlangte zunächst mit gnadenlos schnellem Deathgrind und groovigen Breakdowns auf ihren frühen Werken (The Purity Of Perversion, Goremageddon: The Saw and the Carnage Done) Bekanntheit. Durch das sorgfältige Einführen und Verfeinern technischer Elemente auf neueren Alben wie TerrorVision, Retrogore und ManiaCult hat Aborted ihre tödliche Mischung aus wütendem Death Metal konsequent geschärft – und sich damit fest als eine der bedrohlichsten und innovativsten Metal-Bands des 21. Jahrhunderts etabliert.

Datum: 17.05.2025 – Uhrzeit: 18:50

Then Comes Silence – Trickery Tour Part II

Habt ihr euch jemals gefragt, wie sich der Triumph über das Unglück anhört? Die Antwort heißt Trickery, dem siebten Album der Gothic-Post-Punk-Legenden Then Comes Silence.

Wir schreiben das Jahr 2022, und am Vorabend ihrer allerersten US-Tournee und in dem Bestreben, ihre herausragenden Alben „Machine“ (2020) und „Hunger“ (2022) erstmals zu promoten, sind Then Comes Silence plötzlich und unerwartet auf drei Mitglieder reduziert. Würde ihre berühmte Darkwave-Soundwand auch mit nur drei Bandmitgliedern funktionieren? Die Antwort war durchschlagend positiv, so sehr, dass die Band beschloss, mit der abgespeckten Besetzung auf weiteren US-Tourneen (im Vorprogramm von Vision Video und The Bellwether Syndicate) und Europatourneen sowie jetzt bei ihrer Rückkehr ins Studio dauerhaft weiterzumachen. Diese ungewollte Metamorphose der Band hat zu einer anderen Art und Weise geführt, Musik zu machen und live aufzutreten.

Datum: 18.05.2025 – Uhrzeit: 18:00

Mandowar

„Du siehst nur drei Leute mit kleinen Instrumenten auf der Bühne, aber Du hörst ‘König der Löwen‘“ – so beschreibt Sänger Nils Hofmann gern das Erfolgsrezept von Mandowar. Nur mit Mandoline, Gitarre und Ukulelen-Bass tritt er mit seinen zwei Bandkollegen auf und interpretiert große Rock- und Metalsongs.

Klassiker wie AC/DCs Hells Bells, Metallicas Enter Sandman oder Alice Coopers – Poison wirken in den Mandowar-Versionen erstaunlich frisch. Aus Metal wird Polka, aus Rock wird Country. Mandowar gelingt ein verblüffender Stil-Crossover, der jedem Song eine ganz eigene Note verleiht. Die Mandoline spielt dabei immer eine tragende Rolle und prägte den Namen der Band. Manowar – die lauteste Band der Welt – stand bei der Namenswahl aber auch Pate. Natürlich fehlen Manowar-Hits nicht im über zwei-stündigem Programm der Band.

Ihren Stil bezeichnen die Musiker selbst als Country-Folk-Metal. Fakt ist: Diese Band ist einzigartig und rockt einfach jedes Publikum. Seit Bandgründung im Jahr 2010 gab Mandowar über 200 Konzerte.

Datum: 25.05.2025 – Uhrzeit: 18:00

Savage Master – Sanhedrin

Das Power-Trio Sanhedrin aus Brooklyn spielt Metal auf die alte Schule – sie kanalisieren die Größen, die ihnen vorausgingen, und erschaffen dabei etwas, das sofort vertraut wirkt, aber mit einer frischen, modernen Energie aufgeladen ist. Mit dem Album The Poisoner (2019) wagten sie sich auf neue Pfade, erkundeten unterschiedliche Klangrichtungen und trafen dabei stets ins Schwarze – ohne sich selbst untreu zu werden. Jetzt kehren sie mit Lights On zurück, ihrem bisher ausgereiftesten Werk.

Savage Master zählen zu den aufregendsten und elektrisierendsten Bands der heutigen okkulten Heavy-Metal-Szene. Bereits in den ersten sechs Jahren ihres Bestehens bauten sie sich mit zwei Kult-Alben, einer EP, einer Single und vor allem ihren spektakulären Live-Auftritten ein beachtliches Werk auf. Die Band wurde 2013 von Gitarrist Adam Neal und Sängerin Stacey Savage gegründet – inspiriert von ihrer Leidenschaft für Heavy Metal und Horror. Speed-Metaller, Okkult-Rocker, Thrasher, NWOBHM-Fanatiker, alle dazwischen und vor allem darüber hinaus – sie alle wurden vom stählernen Mysterium von Savage Master in den Bann gezogen. Jetzt wird die ganze Welt die Klinge derer spüren, die in der Nacht jagen!

Datum: 26.05.2025 – Uhrzeit: 20:00

Decapitated, Cryptopsy, Warbringer, Carnation

Infernal Bloodshed Over Europe 2025

Über acht Studioalben hinweg entwickelte sich Decapitated von einem Jugendtraum einiger Teenager aus einer kleinen mitteleuropäischen Stadt zu einer der führenden Bands des Metal-Genres. Mit jedem neuen Album erweitert die Band ihren Sound auf authentische und genreübergreifende Weise. Wie Metal Injection treffend bemerkte: „Jeder selbstrespektierende Death-Metal-Fan kennt diesen Namen.“

Die Musik von Decapitated ist eine Waffe, geschmiedet von vier jungen Männern aus einer geschichtsträchtigen, mittelalterlich befestigten Stadt in Polen, die sie an die Spitze einer weltweiten Subkultur katapultierte. Wie eine Rose im Garten des Teufels baut sich die Geschichte von Decapitated aus Tragödien zu Triumphen auf. Die freudige Groteske der Extreme-Metal-Ästhetik und das riffgeladene Zerschmettern locken die Hörer dazu, tiefere Wahrheiten zu entdecken.

Datum: 28.05.2025 – Uhrzeit: 20:00

Glowing Ember Festival

Beim VIII. Glowing Ember Festival Hamburg stehen wieder verschiedene Spielarten des Metal auf dem Programm. Dabei wird Wert auf reichlich Abwechslung und hohe musikalischeQualität gelegt, von melodisch bis brachial ist für alle etwas dabei. Die Bands Schwerer Traum (Groove Metal), [Soon] (Dark Metal), Hydra’S Kiss (Hardrock), Sunday Factory (Melodic Rock), Dimoria (Heavy Metal) und werden allesamt mächtig Alarm auf der Bühne machen. Diesen Abend mit seinem starken und abwechslungsreichen Line-Up sollte sich kein Hamburger Metal-Fan entgehen lassen!

Datum: 31.05.2025 – Uhrzeit: 18:00