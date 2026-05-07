Caroline Breitler: veröffentlicht mit „Sentinel“ die erste Single unter dem Banner von El Puerto Records

Caroline Breitler veröffentlicht ihre neue Single Sentinel und läutet damit ihre eigene Festivalsaison ein.

Gemeinsam mit Allesandro Del Vecchio haben Caroline und ihre Band einen sehr kraftvollen und dennoch melodischen Start hingelegt.

Die Sängerin selbst: „Der Titel steht für einen Wächter, eine unsichtbare, höhere Energie – eine Art Krafttier oder schicksalhafte Präsenz, die uns begleitet, leitet und manchmal auch in eine neue Richtung stößt. Sentinel erzählt von diesem Gefühl, geführt zu werden: in guten wie in schwierigen Momenten. Es ist die Idee einer Kraft, auf die man sich verlassen kann, selbst dann, wenn der Weg unklar scheint.

Musikalisch entfaltet der Song eine enorme Dynamik. Ein treibender Puls zieht sich durch das Stück – fast wie ein Marschieren nach vorne, ein stetiges Pochen, das den Herzschlag aufgreift. Gleichzeitig öffnet sich die Klangwelt immer wieder in sphärische Höhen, die dem Song eine schwebende, beinahe überirdische Dimension verleihen. Diese Mischung aus Härte, Eingängigkeit und atmosphärischer Tiefe macht Sentinel“zu einem Erlebnis, das sofort hängen bleibt.“

Die Live-Premiere des Songs gibt es dann am 16.5.2026 beim Melodic Rock Festival ROCK’N’LOC

Caroline Breitler & Band – Zwischen Feuer und Gefühl

Mit einer Stimme, die unter die Haut geht, und einer Bühnenpräsenz, die fesselt, steht Caroline Breitler für kraftvollen Rock mit Seele. Gemeinsam mit ihrer hochkarätigen Band bringt sie eine explosive Mischung aus Melodic Metal, Rock und Emotion auf die Bühne.

An der Gitarre brilliert ein Virtuose mit Gespür für wuchtige Riffs und epische Soli, die unter die Haut gehen. Die Keys fügen orchestrale Tiefe und cineastische Atmosphäre hinzu – mal sphärisch, mal dramatisch.

Der Drummer ist das rhythmische Rückgrat der Band. Mit messerscharfer Präzision, unbändiger Energie und einem Gespür für Dynamik verleiht er dem Sound das gewisse Etwas – wie eine galoppierende Pferdeherde, die das Publikum innerlich mitreißt und den Puls der Musik spürbar macht.

Ob auf Platte oder live – Caroline und ihre Band erzählen Geschichten von Mut, Schmerz und Hoffnung. Ihre Musik ist ein Aufruf, sich selbst treu zu bleiben – laut, ehrlich und mitreißend.

Line-Up:

Caroline Breitler, Vocals

Alain Schneble, Guitars

Andreas Caplazi, Keyboards

Matteo Valentino, Drums