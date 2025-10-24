Caroline Breitler: unterschreibt weltweiten Vertrag bei El Puerto Records

Wer sagt, dass Piraten immer nur die Weltmeere entlang schippern? Manchmal reicht ein „See-hopping“ zum Bodensee über den Zürichsee zum Zugersee um echte Perlen zu finden. Eine solche Perle hat jetzt bei El Puerto Records unterschrieben: Caroline Breitler & Band!

Caroline Breitler ist eine Schweizer Sängerin und Band aus dem Kanton Zug, die sich im Bereich Rock und Metal etabliert hat. Ihre Musik vereint kraftvolle Vocals mit melodischen Elementen, oft mit einem Hauch von Bombast und emotionaler Tiefe. Die Band kombiniert klassische Rockstrukturen mit modernen Metal-Einflüssen und legt dabei großen Wert auf Authentizität und Ausdruckskraft. Ihre Songs sind teils autobiografisch geprägt und thematisieren Selbstfindung, Stärke und emotionale Heilung.

Und wer schnell ist, sieht sie dieses Wochenende noch solo als Support von Hartmann in Bensheim und Waldbronn. wenn nicht, steht der erste Festivaltermin 2026 schon fest: das Rock n’ Loc Festival in Markt Wald.

Caroline freut sich:

„Bei El Puerto Records zu sein fühlt sich an wie Heimkommen – endlich ein Label, das unsere Vision versteht, die Energie teilt und uns als Künstler wirklich unterstützt. Hier kann man laut, wild und echt sein – genau so, wie unsere Musik spielt“!

Promo-Chef Matt Bischof: „Wir hatten Caroline schon länger auf dem Schirm, weil sie für vieles steht, das uns bei unseren Musikern wichtig ist: Herz, Leidenschaft, das „Brennen“ für die eigene Musik und das eben auch live auf der Bühne. Umso erfreulicher, dass es jetzt geklappt hat: Willkommen an Bord Caroline Breitler samt Band“

Caroline Breitler & Band – Zwischen Feuer und Gefühl

Mit einer Stimme, die unter die Haut geht, und einer Bühnenpräsenz, die fesselt, steht Caroline Breitler für kraftvollen Rock mit Seele. Gemeinsam mit ihrer hochkarätigen Band bringt sie eine explosive Mischung aus Melodic Metal, Rock und Emotion auf die Bühne.

An der Gitarre brilliert ein Virtuose mit Gespür für wuchtige Riffs und epische Soli, die unter die Haut gehen. Der Bass liefert nicht nur das druckvolle Fundament, sondern bringt mit raffiniertem Songwriting auch technische Raffinesse ins Spiel. Die Keys fügen orchestrale Tiefe und cineastische Atmosphäre hinzu – mal sphärisch, mal dramatisch.

Der Drummer ist das rhythmische Rückgrat der Band. Mit messerscharfer Präzision, unbändiger Energie und einem Gespür für Dynamik verleiht er dem Sound das gewisse Etwas – wie eine galoppierende Pferdeherde, die das Publikum innerlich mitreißt und den Puls der Musik spürbar macht.

Ob auf Platte oder live – Caroline und ihre Band erzählen Geschichten von Mut, Schmerz und Hoffnung. Ihre Musik ist ein Aufruf, sich selbst treu zu bleiben – laut, ehrlich und mitreißend.

Livetermine:

24.10.25 Support von Hartmann, Bensheim, Musiktheater Rex, Caro Solo

25.10.25 Support von Hartmann, Waldbronn, Soundcheck One, Caro Solo

16.05.26 Rock n’ Loc Festival, Markt Wald, Band

Line-up:

Caroline Breitler – Vocals

Alain Schneble – Guitars

Marco Vortex Bohler – Bass

Andreas Caplazi – Keyboards

Lukas Kinberger (Sub) – Drums