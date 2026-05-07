Devin Townsend: kündigt „Metamorphosis Solo UK & European Tour 2026“ an

Mit einer über vier Jahrzehnte umfassenden Karriere in unzähligen Genres hat Devin Townsend in der Welt des Progressive Metal aufgrund seines vielseitigen Talents und seines ständigen Strebens nach neuen Grenzen Kultstatus erlangt.

Im Jahr 2025, nach einer Karriere mit legendären Auftritten in der Royal Albert Hall und zahlreichen Welttourneen, kündigte Townsend eine unbefristete Tourpause an. Nachdem er in Groningen das Live-Debüt von The Moth, seinem bislang ambitioniertesten Werk, präsentiert hatte, war es nur natürlich, dass er eine Pause brauchte. Townsend kehrte nach Hause zurück, um das Studioalbum zu The Moth (erscheint am 29. Mai bei InsideOut Music) fertigzustellen und sich neu zu orientieren, um sich auf die nächste Etappe vorzubereiten.

Townsend sagt dazu: „The Moth fühlt sich wie der Höhepunkt all meiner musikalischen Erfahrungen und meiner bisherigen Lebensreise an. Und während The Moth seine Flügel ausbreitet, wird mir auch bewusst, wie sehr ich mich verändert habe und wie viel es folglich noch auszudrücken gilt.“

Er fährt fort: „Die Entstehung dieses Albums hat mich auf eine ziemliche Reise der Selbstfindung mitgenommen. Diese Gelegenheit, hinauszugehen, meine Geschichte mit dieser neuen Klarheit zu erzählen, meine gesamte musikalische Anthologie über eine Vielzahl von Projekten hinweg (und die Geschichten dahinter) zu feiern, bietet mir die Möglichkeit, mit dem Publikum in Kontakt zu treten, das all dies möglich gemacht hat, und dabei das zu tun, was ich liebe: Musik spielen.

Mir wurde gesagt, The Moth wirke wie mein Lebenswerk, und ich würde dem zustimmen, auch wenn es ein Leben war, das nicht mehr existiert. Der Weg führt nun in dieses neue Leben, und diese Veranstaltungen bieten eine Vorstellung davon.“

Dieser willkommene Sinneswandel dürfte eine Vielzahl treuer Fans weltweit ansprechen, die nun die Gelegenheit haben, Devin Townsend dabei zuzusehen, wie er verschiedene Songs aus seiner 31 Alben umfassenden Studio-Diskografie im Rahmen verschiedener Künstlerprojekte vorstellt, darunter Punky Brüster, Casualties Of Cool, Devin Townsend Project und das genreprägende Strapping Young Lad.

Die Metamorphosis-Solotour bietet eine seltene, ungefilterte Gelegenheit, Devin Townsend wieder auf der Bühne zu sehen, wenn er 23 Konzerte in 10 verschiedenen Ländern in Großbritannien und Europa als Solokünstler bestreitet. Ganz im typischen Devin Townsend-Stil ist das Unerwartete zu erwarten – mit einer abwechslungsreichen Setlist, die sich zweifellos von Abend zu Abend ändern wird, und natürlich einigen (bizarren) Überraschungen zwischendurch.

An die Fans, die gehofft hatten, Devin Townsend live mit einer Weltklasse-Band, Orchester und Chor bei der Aufführung von The Moth zu sehen, sagt er: „Wenn das Publikum das wünscht, würde ich das sehr gerne tun, aber lasst uns erst wieder laufen lernen, bevor wir fliegen =).“ Er fügt hinzu: „Ich freue mich einfach darauf, euch alle wiederzusehen, die Musik aus diesem riesigen Repertoire zu singen und zu spielen und die Geschichten dahinter zu erzählen. Vielen Dank und ich freue mich riesig darauf, euch alle wiederzusehen.“

Devin Townsends neuestes Studioalbum The Moth erscheint weltweit am 29. Mai bei Inside Out Music (Sony Music).

Devin Townsend Metamorphosis Solo UK & European Tour 2026:

01.09. Birmingham – Glee Club

02.09. Bath – Komedia

03.09. Southampton – 1865

04.09. Exeter – Phoenix

06.09. London – Union Chapel

07.09. Oslo – Sentrum Scene

09.09. Gothenburg – Pustervik

10.09. Stockholm – Nya Cirkus

12.09. Helsinki – Finlandia Talo

15.09. Hamburg – Markthalle

16.09. Warsaw – Stodola

18.09. Vienna – Simm City

20.09. Zurich – Volkhaus

22.09. Paris – Le Bataclan

23.09. Marseille – Le Silo

26.09. Munich – Werk 7 Theatre

28.09. Cologne – Stadthalle

29.09. Utrecht – Tivoli GZ

01.10. Brighton – Old Market

02.10. Cardiff – The Gate

04.10. Glasgow – Oran Mor

05.10. Manchester – RNCM

06.10. Leeds – Howard Assembly Rooms