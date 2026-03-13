Devin Townsend: kündigt sein ambitioniertes Orchester-Metal-Opus „The Moth“ an

Der kanadische Metal-Maverick Devin Townsend hat seine Karriere auf unterschiedlichen kreativen Welten aufgebaut – Heavy-Alben, atmosphärische Abstecher, charakterbasierte Veröffentlichungen, die jeweils ihre eigene Logik und ihr eigenes System haben. Sein neuestes Album, The Moth, ist anders. Es kommt ohne vorgefertigtes Muster daher, und zwar nicht, um neuartig zu sein, sondern als Höhepunkt: ein Projekt, das von Anfang an als orchestrales, chorales und theatralisches Werk konzipiert war, mit der nötigen Größe, um die emotionale Transformation zu unterstreichen, die im Mittelpunkt des Konzepts steht.

Nach über einem Jahrzehnt Entwicklungszeit erscheint The Moth endlich am 29. Mai 2026 bei InsideOut Music. Das Album mit 24 Stücken begann vor mehr als einem Jahrzehnt als vage Vision. Es existierte in Devin Townsends Hinterkopf als sein „Lebenswerk“. Dann, vor etwa sechs Jahren, nach einem Akustikkonzert in Amsterdam, wurde Townsend vom Leiter des North Netherlands Orchestra & Choir kontaktiert, der ihm ein Angebot unterbreitete: Devins umfangreiche Diskografie mit orchestraler Opulenz zu bereichern.

Townsends Antwort kam sofort – und war vielsagend. Wenn diese Kräfte zusammenkommen sollten, wollte er sie für etwas Neues einsetzen: dieses originelle Werk, das ihn seit Jahren beschäftigte und darauf wartete, dass sich eine Tür öffnete. Das war der Moment, in dem The Moth aufhörte, eine Idee zu sein, und begann, Realität zu werden.

Zeitgleich mit der Ankündigung, freut sich Devin, mit dem Titel Enter The City einen ersten Einblick in die Welt von The Moth zu geben. Der Song wird von einem Video begleitet, das von Studio Sparks erstellt wurde und das ihr euch hier ansehen könnt:

Wie Devin erklärt, ist The Moth „eine lose Geschichte, die jemandem folgt, der erkennt, dass alte Verhaltensmuster ihm nicht mehr dienlich sind. Durch das Eintauchen in sich selbst wird ein innerer Konflikt offenbart, dem er sich vielleicht seit Jahren widersetzt oder den er unbewusst rationalisiert hat“, und Enter The City steht am Anfang dieses Handlungsbogens.

The Moth besteht aus drei unterschiedlichen Teilen. Zusätzlich zum Hauptalbum unterstreicht The Moth – The Afterlife die Erhabenheit des Orchesters und Chors in einer Version, die als reinere Form des Erlebnisses angesehen werden kann. The Moth – The War ist eine Aufnahme des ersten Live-Auftritts, der im März 2025 in den Niederlanden stattfand und die rohen Emotionen der allerersten Aufführung von The Moth zeigt.

Wenn The Moth ein zentrales Thema hat, benennt Townsend es ganz klar: echte Selbstakzeptanz. Etwas, das stabiler ist als Parolen, eher eine gelebte Bereitschaft, sich dem Unangenehmen zu stellen, ohne sich abzuwenden. Devin erklärt: „Die offensichtlichste Metapher für Veränderung innerhalb des Konzepts dieses Projekts war eine Motte: von der Raupe zu einem völlig anderen Wesen – einem, das so sehr vom Licht angezogen wird, dass es sich selbst verbrennt. Was bleibt, ist unveränderlich – allein der Geist.“

In den schwierigsten Momenten, in denen es rational erschien, das Projekt aufzugeben, verweist Townsend auf das Team als entscheidenden Faktor. Eine Vielzahl unglaublicher Musiker und Mitwirkender war an diesem Prozess beteiligt, darunter das North Netherlands Orchestra & Choir sowie die Orchestratoren Joseph Stevenson und Niels Bye Nielsen. Die langjährigen Bandmitglieder Darby Todd, Mike Keneally und James Leach spielten eine große Rolle, ebenso wie Gäste wie Steve Vai, Anneke Van Giersbergen, Lynn Wu (Ou) sowie die Künstler Travis Smith, Eliran Kantor und Mike St-Jean als wichtiger kreativer Berater. Zu den technischen Teams, die unermüdlich gearbeitet haben, gehörten Co-Mixer Chris Edrich, die Toningenieure Ben Searles und Jacob Hermann, Atmos-Mixer Ron Searles, Mastering-Ingenieur Troy Glessner, Chöre in verschiedenen Ländern weltweit und weitere Personen, die dazu beigetragen haben, dieses Mammutprojekt zu verwirklichen.

The Moth wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter als Ltd Deluxe 3CD+Blu-ray Artbook, das das Album auf CD1, The Moth – The Afterlife auf CD2 und The Moth – The War (Live) auf CD3 enthält. Die Blu-ray enthält den kompletten Live-Film The Moth – The War sowie Dolby Atmos- und hochauflösende Stereo-Mixe von The Moth und The Moth – The Afterlife. Es wird auch als limitierte 2CD-Edition (einschließlich The Moth-The Afterlife auf CD2), Standard-CD-Jewelcase und als Gatefold Triple-Gatefold 180g 2LP & Fold-Out LP-Booklet sowie digital erhältlich sein. Jetzt hier vorbestellen.

Tracklist – The Moth: