Rattlesnakes: veröffentlichen neue Single „And The Bands Played On“ (Saxon-Cover) am 08.04.

Die Heavy-Metal-Legenden Saxon schrieben den Song And The Bands Played On (Denim And Leather 1981) nach ihrem Live-Auftritt beim ersten Monster Of Rock Festival am 16. August 1980 im Donington Park, wo sie von der enormen Begeisterung des Publikums überwältigt waren.

Die britische Band Rattlesnakes freut sich nun, ein Cover dieses legendären Songs zu veröffentlichen und erklärt, warum dieser Song für sie so viel bedeutet.

“ And The Bands Played On is a song that collectively created a plethora of joyous memories for us all in Rattlesnakes! The reason we also chose to cover this song was also because of the similarities in genre and style we both have and our love for vocal harmonies, which is something very prevalent in this song and we wanted to put our spin on this awesome track by emphasising that! This band has never failed to inspire us in Rattlesnakes and we hope to honour and bring light upon The mighty Saxon for the younger generations of rockers by carrying the everlasting torch of Heavy Metal Thunder!“

Die neue digitale Single And The Bands Played On von Rattlesnakes erscheint am 8. April 2026.

Die Band nimmt derzeit Material für ihr Debütalbum auf, das mit seinen wütenden Riffs und eindringlichen Vocals zweifellos jeden zum Headbangen bringen und zu leidenschaftlichem Mitsingen animieren wird. Mehr Informationen zu Band findet ihr hier:

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