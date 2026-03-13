Witchlake: veröffentlichen neue Single „Coward“

Die israelische Heavy-Metal-Band Witchlake hat am 25.02.2026 ihre neue Single Coward veröffentlicht. Die Band, die für ihren modernen Heavy Metal mit kraftvollen weiblichen Vocals bekannt ist, präsentiert mit dem Song eine düstere und atmosphärische Klangwelt.

Inspiriert wurde Coward von der Stimmung eines mittelalterlichen historischen RPGs. Thematisch dreht sich der Track um Angst und den entscheidenden Moment, in dem ein Mensch wählen muss: fliehen oder standhalten. Diese Spannung spiegelt sich auch musikalisch wider – mit schweren Riffs, einer dunklen Atmosphäre und eindrucksvollen Female-Growls.

Mit Coward unterstreicht Witchlake ihren Stil aus modernem Heavy Metal und starken weiblichen Vocals und richtet sich damit besonders an Fans härterer Sounds mit intensiver Stimmung.

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