Harmful: 30 Jahre rohe Energie

Mit ihrem selbstbetitelten Debüt setzten Harmful dem deutschen Noise-Rock ein mächtiges Ausrufezeichen, das unter Fans Kultstatus genießt. Produziert wurde das Album von Guido Lucas im BluBox-Studio in Troisdorf. Als erstes Release des frisch gegründeten Labels Blunoise Records markierte das Werk nicht nur den Beginn einer engen künstlerischen Partnerschaft, sondern auch die Geburt eines wichtigen Katalysators für eigenwillige Gitarrenmusik aus Deutschland. Später fanden hier Bands wie Blackmail oder Ulme ihr kreatives Zuhause.

Zum 30-jährigen Jubiläum erscheint das Harmful-Debüt nun erstmals auf Vinyl: als streng limitierte Anniversary Edition auf transparent-orangenem 180-Gramm-Vinyl (500 Exemplare).

Nach zehn Jahren Pause melden sich Harmful zudem in Originalbesetzung – Aren Emirze (Gitarre/Gesang), Chris Aidonopoulos (Bass) und Nico Heimann (Schlagzeug) – auf der Bühne zurück. Zum Jubiläum ihres Debüts spielt die Band zwei exklusive Konzerte am

7. November in München (Backstage Halle – Tickets) und am 8. November in Frankfurt (Das Bett – Tickets).