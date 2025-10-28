Villagers Of Ioannina City: enthüllen Cover-Artwork für neues Studioalbum „Venceremos“

Die griechische Heavy-Rock-Band Villagers Of Ioannina City hat das Cover und den Titel ihres kommenden Studioalbums Venceremos bekannt gegeben, das im Frühjahr 2026 über Napalm Records erscheinen soll!
Obwohl Details zum Album noch unter Verschluss sind, markiert diese Ankündigung den Beginn einer aufregenden neuen Ära für eine der visionärsten und genreübergreifendsten Bands Europas.
„Wir haben über ein Jahr lang geschwiegen, waren nicht auf der Bühne und nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Aber es gab einen Grund für diese Stille: Wir haben unsere gesamte Konzentration, Energie und Leidenschaft in die Entstehung unseres neuen Albums gesteckt“, verrät die Band. „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die Aufnahmen fast abgeschlossen sind. Das neue Album soll im Frühjahr 2026 über Napalm Records erscheinen, aber wir konnten es kaum erwarten, das Cover zu enthüllen, das erneut ein atemberaubendes Artwork von Fotis Varthis und ein Layout von Ilias „SpyOne“ Tsafaras zeigt.
Und sein Titel lautet … Venceremos!
„Bleibt dran. Der Sturm kommt … Veröffentlichungsdatum, Vorbestellungen und weitere spannende Neuigkeiten folgen in Kürze. Das Ziel ist eins, der Name lautet Freiheit!“
Zusammen mit der Enthüllung hat die Band eine Headliner-Tournee durch Europa für März und April 2026 angekündigt, ihre bislang umfangreichste Tournee. Alle Termine findet ihr hier:
Venceremos Tour 2026 – Teil I:
05.03.26 / Skopje – MKC
06.03.26 / Novi Sad – SKCNS Fabrika
07.03.26 / Zagreb – Boogaloo
08.03.26 / Wien – Szene
10.03.26 / Prague – Rock Café
11.03.26 / Krakow – Hype Park
12.03.26 / Warsaw – Proxima
13.03.26 / Berlin – Hole⁴⁴
14.03.26 / Hamburg – Bahnhof Pauli
15.03.26 / Copenhagen – Lille Vega
17.03.26 / Köln – Bürgerhaus Stollwerck
18.03.26 / Haarlem – Patronaat
19.03.26 / Tilburg – O13 Poppodium
20.03.26 / Paris – Le Trabendo
21.03.26 / Lille – The Black Lab
22.03.26 / Nantes – Le Ferrailleur
25.03.26 / Bordeaux – Le Rocher de Palmer
26.03.26 / Toulouse – Le Metronum
27.03.26 / Vitoria-Gasteiz – Helldorado
28.03.26 / Barcelona – Sala Bóveda
29.03.26 / Madrid – Nazca
31.03.26 / Montpellier – Antirouille
01.04.26 / Milano – Legend Club
02.04.26 / Aarau – KIFF
03.04.26 / Guebwiller – La Nef Des Dominicains
04.04.26 / Stuttgart – Im Wizemann
05.04.26 / Ljubljana – Orto Bar
07.04.26 / Bratislava – Randal Club
08.04.26 / Budapest – A38 Hajó