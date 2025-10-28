Villagers Of Ioannina City: enthüllen Cover-Artwork für neues Studioalbum „Venceremos“

Die griechische Heavy-Rock-Band Villagers Of Ioannina City hat das Cover und den Titel ihres kommenden Studioalbums Venceremos bekannt gegeben, das im Frühjahr 2026 über Napalm Records erscheinen soll!

Obwohl Details zum Album noch unter Verschluss sind, markiert diese Ankündigung den Beginn einer aufregenden neuen Ära für eine der visionärsten und genreübergreifendsten Bands Europas.

„Wir haben über ein Jahr lang geschwiegen, waren nicht auf der Bühne und nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Aber es gab einen Grund für diese Stille: Wir haben unsere gesamte Konzentration, Energie und Leidenschaft in die Entstehung unseres neuen Albums gesteckt“, verrät die Band. „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass die Aufnahmen fast abgeschlossen sind. Das neue Album soll im Frühjahr 2026 über Napalm Records erscheinen, aber wir konnten es kaum erwarten, das Cover zu enthüllen, das erneut ein atemberaubendes Artwork von Fotis Varthis und ein Layout von Ilias „SpyOne“ Tsafaras zeigt.

Und sein Titel lautet … Venceremos!

„Bleibt dran. Der Sturm kommt … Veröffentlichungsdatum, Vorbestellungen und weitere spannende Neuigkeiten folgen in Kürze. Das Ziel ist eins, der Name lautet Freiheit!“

Zusammen mit der Enthüllung hat die Band eine Headliner-Tournee durch Europa für März und April 2026 angekündigt, ihre bislang umfangreichste Tournee. Alle Termine findet ihr hier:

Venceremos Tour 2026 – Teil I:

05.03.26 / Skopje – MKC

06.03.26 / Novi Sad – SKCNS Fabrika

07.03.26 / Zagreb – Boogaloo

08.03.26 / Wien – Szene

10.03.26 / Prague – Rock Café

11.03.26 / Krakow – Hype Park

12.03.26 / Warsaw – Proxima

13.03.26 / Berlin – Hole⁴⁴

14.03.26 / Hamburg – Bahnhof Pauli

15.03.26 / Copenhagen – Lille Vega

17.03.26 / Köln – Bürgerhaus Stollwerck

18.03.26 / Haarlem – Patronaat

19.03.26 / Tilburg – O13 Poppodium

20.03.26 / Paris – Le Trabendo

21.03.26 / Lille – The Black Lab

22.03.26 / Nantes – Le Ferrailleur

25.03.26 / Bordeaux – Le Rocher de Palmer

26.03.26 / Toulouse – Le Metronum

27.03.26 / Vitoria-Gasteiz – Helldorado

28.03.26 / Barcelona – Sala Bóveda

29.03.26 / Madrid – Nazca

31.03.26 / Montpellier – Antirouille

01.04.26 / Milano – Legend Club

02.04.26 / Aarau – KIFF

03.04.26 / Guebwiller – La Nef Des Dominicains

04.04.26 / Stuttgart – Im Wizemann

05.04.26 / Ljubljana – Orto Bar

07.04.26 / Bratislava – Randal Club

08.04.26 / Budapest – A38 Hajó