Freak Valley Festival 2022 vom 15.06. – 18.06.2022 im Netphen – Deuz (Vorbericht)

Festivalname: Freak Valley Festival

Bands: Fu Manchu, Baroness, High On Fire, Red Fang, Black Mountain, Witchcraft, Pelican, Endless Boogie, Elder, Reignwolf, The Midnight Ghost Train, Villagers Of Ioannina City, Mondo Generator, Daily Thompson, Leech, Toundra, Green Lung, Temple Fang, Sweedish Death Candy, Geezer. Iah, The Re-Stoned, Les Big Byrd, Duel, Pschlona, Slomatics, Planet Of Zeus, Kosmodome, Supersonic Blues, Revvnant, The Atomic Bitchwax, Endless Boogie, Djiin, Dvne, Madmess, Tyler Bryant And The Shakedown

Ort: AWO Gelände, Weiherdamm 3, 57250 Netphen

Datum: 15.06.2022. – 18.06.2022

Kosten: Vier-Tages-Ticket: 160,00 Euro zzgl. VVK Gebühr / ausverkauft

Genre: Groove Rock, Psychedelic Blues Rock, Heavy Rock, Stoner Rock, Doom

Besucher: 2000

Veranstalter: Freak Festival https://www.facebook.com/freakvalleyfestival/

Link: http://www.freakvalley.de

Nach zwei langen Jahren Wartezeit geht auch das legendäre Freak Valley in Netphen – Deutz wieder an den Start. Das Freak Valley ist das Mekka der Stoner schlechthin. Das Freak Valley ist für die Stoner Bands aller Couleur neben dem DesertFest Berlin, London, Antwerpen ein Muss. Was bekommen die Bands immer für glänzende Augen, wenn ich mit ihnen auf das Freak Valley in Siegen zu sprechen komme. Das Freak Valley ist der Traum jeder Stoner Band. Dieses Jahr sind schon solche Größen wie Baroness, High On Fire, Red Fang und weitere tolle Acts gemeldet. Ein Headliner sollten eigentlich Monster Magnet sein, die Band hat jedoch ihre komplette Tour abgesagt. Dafür rückten Baroness nach. Auch Daily Thompson, das sensationelle Rock-Trio aus Dortmund sind am Start. Die durfte ich auf dem Hoflärm vor zwei Jahren live erleben.

Dieses Jahr sind es vier Tage, an denen den Stoner-Jüngern ein grenzenloses Spektakel mit Heavy Rock, Doom und Psychedelic geboten wird. Die besten Bands aus verschiedenen Ländern werden auf dem Festival schwere Riffs, Stoner- und Heavy Rock mit ausgelassenem Auditorium voller Peace und Harmonie verbinden.

Das Viertagesticket für das Freak Valley 2022 ist bereits ausverkauft, denn ein Geheimtipp ist das Freak Valley in Netphen – Deutz schon lange nicht mehr. Die Tickets sind heiß begehrt! Für den zusätzlichen (vierten) Tag am Mittwoch, den 15.06.2022, sind noch ein paar wenig Tickets vorhanden. Wie ihr an dieses Ticket kommt, erfahrt ihr auf der Festivalseite.

Hier kommt ihr direkt dorthin:

http://www.freakvalley.de

Wenn ihr mal wissen wollt, wie es dort so abgeht, dann könnt ihr euch gerne unseren Bericht von 2019 hier anschauen.