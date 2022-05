The Rasmus: treten am 12. Mai beim Halbfinale des Eurovision Song Contest auf

Nachdem sie beim finnischen Vorentscheid UMK als Gewinner gekrönt wurden, werden The Rasmus Finnland nun beim Eurovision Song Contest 2022 vertreten.

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband wird die erste Band sein, die beim zweiten Halbfinale am 12. Mai um 21:00 Uhr auftritt. Schaffen sie es unter die Top 10 der 18 teilnehmenden Acts, qualifizieren sie sich für das Grand Final am Samstag den 14. Mai in Turin. Während des Finales können Fans per Telefon, SMS und über die offizielle Eurovision-App für The Rasmus stimmen. Die Show wird live auf ARD sowie dem offiziellen YouTube-Kanal des Eurovision Song Contest übertragen.



Derzeit probt die Band für das Finale in Turin. „Die erste Trainingswoche lief super! Alles in der Arena ist bestens organisiert und wir möchten dem professionellen Bühnenteam von Eurovision, das an unserer herausfordernden Performance arbeitet, großen Respekt entgegenbringen. Die Atmosphäre in Turin ist hervorragend und die Leute sind sehr herzlich. Es ist eine große Ehre, Finnland bei einem so wunderbaren Event zu vertreten“, kommentiert die Band.



Wirf hier einen Blick auf die erste ESC-Probe der Band und schau dir hier ihren Acoustic Gig in den Straßen von Turin an.

