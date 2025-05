The Rasmus: kündigen neues Album ‘Weirdo’ für den 12.09.2025 an

The Rasmus melden sich mit ihrer neuen Single Break These Chains (feat. Niko Vilhelm / Blind Channel) zurück. Das dazugehörige Musikvideo, inszeniert von Aleksei Kulikov, feiert zeitgleich Premiere auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band:

Der Song entstammt dem kommenden Album der finnischen Rock Band, die im Laufe ihrer Karriere sechsfach mit Platin und achtfach mit Gold ausgezeichnet wurde. Weirdo erscheint am 12. September via Better Noise Music und Playground Music– es ist das elfte Studioalbum der Band und ihr erstes auf Better Noise Music. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint als CD, Vinyl, Kassette, sowie als exklusives Box Set und als Merch Bundle.

Break These Chains überzeugt mit der typischen Handschrift von The Rasmus: Düstere Klangwelten treffen auf kraftvolle Melodien. „Der Song handelt von einer Beziehung, von der man weiß, dass sie einem nicht guttut – aber man kommt einfach nicht los“, erklärt Sänger Lauri Ylönen. In Zeilen wie „You made me believe / That true passion makes you bleed / So I stayed too long / To play your twisted games“ verarbeitet er das emotionale Auf und Ab einer toxischen Liebe. Für das kraftvolle Duett holten sich The Rasmus Unterstützung von Niko Vilhelm – Sänger der finnischen Nu-Metal-Band Blind Channel.

„Als Lauri mich fragte, ob ich bei diesem Song dabei sein will, war ich sofort begeistert – erst recht, nachdem ich den Track gehört hatte. Der härtere Sound steht ihnen wahnsinnig gut. Ich bin total gespannt, was als Nächstes kommt“, so Niko.

Die meisten Songs auf Weirdo wurden von Lauri Ylönen, Desmond Child (der bereits an den Alben Black Roses und Rise der Band mitwirkte und mit Bon Jovi, Joan Jett & The Blackhearts, Aerosmith, Alice Cooper und unzähligen anderen zusammengearbeitet hat) und Marti Fredriksen (Aerosmith, Ozzy Osbourne, Black Veil Brides) in Folegandros, Griechenland, geschrieben. Dort trafen sich Lauri und Desmond, um an Material zu arbeiten, das Lauri mitgebracht hatte. The Rasmus nahmen dann im Juli 2023 in Finnland mit voller Band Demos von allen Stücken auf, wobei die Produktion von Frederiksen und Child geleitet wurde.

Später stellten sie die Songs fertig und nahmen das Album mit der gesamten Band in Marti Fredriksens Sienna Studios in Nashville auf. Einige der Tracks wurden von Fredriksen in Nashville abgemischt, während andere von Chris Baseford (Nickelback, Shinedown, Daughtry) in Vancouver, Kanada und von Claudius Mittendorfer (Panic! At The Disco, We Are Scientists) in London und Joseph McQueen (Bad Wolves, As I Lay Dying, From Ashes To New) in Los Angeles abgemischt wurden. Die zusätzliche Produktion von McQueen verleiht Tracks wie Creatures Of Chaos und Break These Chains eine neue Intensität.

Nach den Singles Rest In Pieces und Creatures Of Chaos, die auf YouTube jeweils bereits über 500.000 Views verzeichnen, folgt mit Break These Chains nun der nächste Vorbote eines der vielversprechendsten Alben ihrer Karriere.

„Es ist schön zu sehen, dass unser elftes Album dieselbe Botschaft vermittelt wie unser erstes aus dem Jahr 1996“, sagt Lauri. „Es geht darum, die Außenseiter, die Eigenwilligen, die Kreativen zu feiern – Menschen, die sich nicht verbiegen lassen und stolz sie selbst bleiben. In unserer Gesellschaft hatte ich oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen – für das, was ich bin, und für das, was ich tue. Ich wurde als Freak, Sonderling oder Weirdo bezeichnet. Früher hat mich das verletzt – heute sehe ich darin meine größte Stärke. Menschen, die mich inspirieren, sind fast immer irgendwie anders. Und genau das macht sie interessant. Wir Weirdos lassen uns nicht unterkriegen – wir wissen, dass unsere Andersartigkeit die Kraft hat, die Zukunft zu verändern. Bist du ein Weirdo? Dann schließ dich uns an…“

Weirdo ist ein mutiges, energiegeladenes Statement einer Band, die sich ständig neu erfindet – und dabei ihren Wurzeln treu bleibt.

Weirdo Tracklist:

1. Creatures Of Chaos

2. Break These Chains

3. Rest In Pieces

4. Dead Ringer

5. Weirdo

6. Banksy

7. Love Is A Bitch

8. You Want It All

9. Bad Things

10. I’m Coming For You

The Rasmus werden ihre unvergessliche Bühnenshow im Jahr 2025 auf der Weirdo Tour einem weltweiten Publikum präsentieren.. Nach einer erfolgreichen US-Tour mit The Funeral Portrait läuft aktuell ihre Headliner-Tour durch US – Auftakt war am 3. Mai in Atlanta. Im Herbst folgt der europäische Tourabschnitt mit zahlreichen Terminen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Finnland, UK und weiteren Ländern. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

„Wir waren lange nicht mehr so intensiv auf Tour – umso mehr freuen wir uns, endlich wieder weltweit unterwegs zu sein“, so Lauri. „Wir können es kaum erwarten, unsere Fans wiederzusehen. Es wird sich anfühlen wie ein großes Familientreffen.“

11.11. – Hamburg, DE – Markthalle

12.11. – Berlin, DE – Metropol

16.11. – Wien, AT – Simm City

17.11. – München, DE – Technikum

20.11. – Zürich, CH – Komplex 457

21.11. – Karlsruhe, DE – Substage

22.11. – Saarbrücken, DE – Garage

23.11. – Frankfurt, DE – Batschkapp

25.11. – Köln, DE – Live Music Hall

In der Zwischenzeit werden The Rasmus am 19. Juli als Headliner des Atlas-Festivals ein Wohltätigkeitskonzert in der Ukraine spielen, als einziger ausländischer Act. Die Band möchte ihren Teil zur Unterstützung der Ukraine beitragen. Es werden insgesamt über 60.000 Besucher erwartet und es gibt ein umfassendes Sicherheitssystem und einen Evakuierungsplan für das Publikum und die Künstler, damit diese im Bedarfsfall innerhalb weniger Minuten evakuiert werden können. Im vergangenen Jahr hat das Festival über zwei Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt die z. B. zur Unterstützung von Kinderkrankenhäusern, zum Kauf von Krankenwagen oder zur Unterstützung von medizinischem Personal in der Ukraine eingesetzt werden sollen.