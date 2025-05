Verlosung: 5 x 2 Tickets für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 31.05.2025 in Rastede

Time For Metal und Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller gratulieren zu 5 x 2 Tickets (Jeweils Markt + Musikarena) für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 31.05.2025 in Rastede.

Die Gewinner haben wir hier für euch aufgelistet:

Harald aus Quakenbrück

Jasmin aus Emden

Sören aus Schortens

Marcel aus Hamburg

Sylvia aus Oldenburg



Alle Informationen zur Veranstaltung findet ihr direkt HIER!

Event: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Datum: 31.05.2025

Ort: Rastede

Bands: Saltatio Mortis, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Faun und Harpyie

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Am Samstag ist auf den anderen Bühnen im Marktbereich auch noch folgendes los: John Kanaka & The Jack Tars, Saor Patrol, The Dolmen, Duivelspack, Habenichtse, Kupfergold und The O’Reillys And The Paddyhats. Der Ablaufplan ist hier zu finden: https://www.spectaculum.de/termine/rastede/