The Rasmus: veröffentlichen neuen Song “Rest In Pieces” inkl. Lyric Video

Die 6-fach mit Platin und 8-fach mit Gold ausgezeichneten finnischen Rocklegenden The Rasmus melden sich voller Kraft zurück und veröffentlichen ihren ersten neuen Song über das kürzlich bekanntgegebene Joint Venture von Better Noise Music und Playground Music. Rest In Pieces ist ein unwiderstehlich schwerer, düsterer und zugleich melodischer Song, der den Beginn des nächsten Kapitels in der klanglichen Entwicklung von The Rasmus mit einem Gefühl von furchtloser Tapferkeit und brennender Intensität markiert. Die unverblümten Lyrics des Songs entstammen einem Ort, der durch Wut und Verrat geprägt ist.

Gründer, Frontmann und Sänger/Songwriter Lauri Ylönen kommentiert: “This all started very organically, the story behind the music is that I was betrayed by a friend. I was sad and pissed off at the same time. I wanted to channel my frustration into the music and create what I call a ‘f*ck you song’ for revenge.”

“That’s usually the best thing for any artist or creator to do in that situation”, fügt er hinzu. “You take the emotion and turn it into something powerful. There’s an impulse that comes through and you find the strength to capture it in the form of music to make art. It might seem negative at first, but I wanted this song to also feel empowering to anyone who hears it. There’s that uplifting thing that we do. I would say Rest In Pieces is very positive amongst all the intensity.”

The Rasmus werden ihre unvergessliche Bühnenshow im nächsten Jahr im Rahmen ihrer anstehenden Weirdo-Welttournee einem internationalen Publikum präsentieren. Im Rahmen dessen werden insgesamt neun Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden. Tickets für die Shows in Europa & UK (12.09. – 06.12.) sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Die Tourtermine findet ihr hier: