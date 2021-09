The Rasmus & Apocalyptica: „Venomous Moon“ neue Single erscheint heute 16:30 Uhr

“Venomous Moon is about isolation and being separated from the world, but I wrote it before the virus came along. I must have caught a glimpse of the future, which then added a whole new layer of melancholy to the song,”, erklärt Sänger Lauri.

Hört euch Venomous Moon an und seid bei der Premiere des Musikvideos um 17:00 Uhr MESZ dabei sowie beim Live-Chat mit der Band, der heute um 16:30 Uhr MESZ beginnt.

Venomous Moon ist die zweite Single aus dem kommenden Album von The Rasmus, das während der Pandemie aufgenommen wurde, als die Bandmitglieder in Hawaii, Helsinki und Sydney gestrandet waren und der Produzent Joshua in England war. Sie wurde von Martin Hansen co-produziert, der mit The Rasmus bereits an vier Alben gearbeitet hat, darunter auch an ihrer Durchbruchssingle In the Shadows. Er hat auch schon mit Apocalyptica zusammengearbeitet, die mit intensiven Cello-Riffs, die ihr Markenzeichen sind, zu dem Track beitragen. Lauri Ylönen, der Sänger von The Rasmus, und Apocalyptica haben bereits bei den Songs Bittersweet und Life Burns zusammengearbeitet.

Das Musikvideo wurde von Vertti Virkajärvi gedreht und von No Office produziert. Beide Bands treten in dem Video auf, das von der Fernsehserie Stranger Things inspiriert ist und gruselige Kreaturen zeigt, die aus denselben tiefen Wäldern stammen wie die Groke in den Mumin-Geschichten.

The Rasmus werden im Herbst 2022 auf eine Welttournee gehen. Die Tourdaten finden Sie unten aufgelistet.

Details zum kommenden Album werden bald bekannt gegeben.

October 2022

10 Germany Hamburg / Markthalle

11 Germany Berlin / Metropol

12 Poland Warsaw / Proxima

13 Poland Krakow / Kwadrat

14 Germany Leipzig / Taubchental

15 Czech Rep. Prague / Forum Karlin

17 Hungary Budapest / BNMC

18 Austria Vienna / Ottakringer Brauerei

19 Germany Munich / Neue Theaterfabrik

21 Italy Milan / Fabrique

22 Switzerland Bern / Bierhubeli

23 France Paris / La Maroquinerie

24 Luxembourg Esch-Sur-Alzette / Rockhal

25 Germany Wiesbaden / Schlachthof (Halfhouse)

27 Germany Cologne / LMH

28 Holland Haarlem / Patronaat

30 England Nottingham / Rock City

31 England Manchester / O2 Ritz