Apocalyptica: kündigen „Plays Metallica Vol. 2 Tour 2024“ an

Apocalyptica freuen sich, die Plays Metallica Vol. 2 Tour anzukündigen und damit das mit ihrem mittlerweile legendären Debütalbum begonnene Kapitel weiterzuschreiben. Die Geschichte begann 1996, als einige Cellisten an Helsinkis weltbekannter Sibelius Akademie sich für eine sinfonische Hommage an die Heavy Metal-Titanen Metallica zusammentaten. Unzählige Shows später kehren die klassisch geschulten Musiker von Apocalyptica nun zu diesen Wurzeln zurück.

Bandgründer Eicca Toppinen kommentiert: „It’s incredible to think that after all these years our tribute to Metallica still speaks so powerfully to people. To be able to share our love for Metallica’s music with the live audience is an absolutely magical experience. This time the show is going to be next level, and we can’t wait to get back out there and share the fun with our fans!“

Der Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 23. Februar 2024.

Neben regulären Karten werden über die Website der Band auch Upgrades für VIP-Experiences erhältlich sein.

Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 Tour 2024:

08.06.2024 – (FI) Helsinki, Ice Hall

13.09.2024 – (AE) Dubai, tba

19.09.2024 – (TR) istanbul, Zorlu PSM

21.09.2024 – (SE) Stockholm, Kagelbanan

22.09.2024 – (NO) Oslo, Rockefeller

23.09.2024 – (DK) Copenhagen, Amager Bio

24.09.2024 – (DE) Aarhus, Train

26.09.2024 – (DE) Hamburg, Große Freiheit

27.09.2024 – (NL) Tilburg, O13

29.09.2024 – (UK) Manchester, Manchester Albert Hall

30.09.2024 – (DE) London, Royal Albert Hall

01.10.2024 – (IE) Dublin, Olympia Theatre

03.10.2024 – (UK) Glasgoe, SWG3

04.10.2024 – (UK) Nottingham, Rock City

05.10.2024 – (UK) Cardiff, Great Uni Hall

07.10.2024 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

08.10.2024 – (DE) Munich, Tonhalle

09.10.2024 – (DE) Cologne, E-Werk

10.10.2024 – (AT) Vienna, Gasometer

11.10.2024 – (CZ) Prague, O2 Universe

12.10.2024 – (DE) Dresden, Alter Schlachthof

13.10.2024 – (DE) Berlin, Columbiahalle

15.10.2024 – (PL) Krakow, Studio

16.10.2024 – (PL) Warsaw, Progresja

18.10.2024 – (LT) Palanga, Concert Hall

19.10.2024 – (LT) Kaunus, Zalgiris Arena

20.10.2024 – (LT) Vilnius, Compensa Hall

21.10.2024 – (LV) Riga, Arena

22.10.2024 – (EE) Tallinn, Alexella Hall

11.11.2024 – (LX) Esch Alzette, Rockhal

12.11.2024 – (BE) Brussels, AB

13.11.2024 – (FR) Paris, L´Olympia

14.11.2024 – (FR) Bordeaux, Le Rocher

15.11.2024 – (ES) Bilbao, Santana 27

17.11.2024 – (PT) Lisbon, LAV

18.11.2024 – (ES) Madrid, La Riviera

19.11.2024 – (ES) Barcelona, Razzmazazz

20.11.2024 – (FR) Marseille, Espace Julien

21.11.2024 – (IT) Milan, Alcatraz

22.11.2024 – (CH) Lausanne, Metropole

23.11.2024 – (CH) Zurich, Komplex

25.11.2024 – (HU) Budapest, Barba Negra

26.11.2024 – (RO) Cluj, From Space

27.11.2024 – (RO) Bucharest, Sala Palatului

28.11.2024 – (BG) Sofia, NDK (National Palace of Culture)

29.11.2024 – (MK) Skopje, Boris Trajovski Arena

30.11.2024 – (RS) Belgrade, Hangar

