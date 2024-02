Powerwolf: beenden Aufnahmen für neues Studioalbum, das 2024 erscheinen wird

Deutschlands derzeit erfolgreichste Metalband, Powerwolf, hat die Aufnahmen zu ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum abgeschlossen! Der Nachfolger des 2021 erschienenen Albums Call Of The Wild wird im Laufe des Jahres 2024 erscheinen – weitere Infos dazu folgen in Kürze.

Währenddessen bereiten sich Powerwolf derzeit auf ihre erste komplette Tour durch die USA und Kanada sowie ihre bisher größte Europatournee, die Wolfsnächte 2024, vor, die gewaltige Arenashows mit der größten Produktion der Bandgeschichte bieten wird. Tickets dafür verkaufen sich schnell und Powerwolf kündigen jetzt eine weitere Show an – die Wölfe werden zusätzlich zu ihrer nahezu ausverkauften Show in Paris am 9. Oktober eine zweite Show in Frankreich, in Nantes, spielen. Der Vorverkauf für die Show startet morgen, Donnerstag, den 22. Februar um 10:00 Uhr.

Powerwolf zu den abgeschlossenen Albumaufnahmen:

„Die Aufnahmen für unser NEUES ALBUM sind offiziell abgeschlossen! Macht euch bereit für ein absolutes BEAST von einem Album, das noch in diesem Jahr auf euch zukommen wird! Jetzt fehlt nur noch das Mischen und Mastern – dieses Album wird legendär werden!“

Die letzten beiden Wolfsnächte Headliner-Touren (2019, 2022) sowie die erste Nordamerika Tour der Bandgeschichte Anfang 2023 waren nahezu komplett ausverkauft und wurde zu einem einzigen Triumphzug. Powerwolf eroberten mit ihrer überragenden Produktion über die Jahre zahllose Bühnen auf den größten Sommerfestivals weltweit. Dabei spielten sie unter anderem Headliner-Shows in Wacken und auf dem Summer Breeze sowie Premiumslots auf Genregiganten wie dem Hellfest, Graspop, Masters Of Rock und vielen weiteren, und zogen damit ein enormes Publikum in ihren unausweichlichen Bann.

Powerwolf sind zweifelsohne eine der erfolgreichsten und am meisten gefeierten Heavy Metal-Bands der Gegenwart. Zahlreiche #1 Platzierungen in den Albumcharts, bereits 9 Gold- bzw. Platin-Auszeichnungen, ausverkaufte Arena-Shows, sowie Headliner-Slots auf den größten europäischen Festivals stehen stellvertretend für eine noch viel umfangreichere Erfolgspalette dieser Ausnahmeband. In weniger als 20 Jahren Bandgeschichte haben sich Powerwolf mit konstant überragender Qualität an der Spitze des Heavy Metal-Universums etabliert.

Powerwolf 2024 North American Tour:

w/ Unleash The Archers

29.08.24 US – Los Angeles, CA / The Hollywood Palladium

31.08.24 US – Denver, CO / The Ogden Theatre

03.09.24 US – Chicago, IL / The Riviera Theatre

04.09.24 US – Cleveland, OH / The Agora Theatre

05.09.24 US – Silver Spring, MD / The Fillmore

07.09.24 US – Tampa, FL / Jannus Landing

08.09.24 US – Atlanta, GA / The Masquerade

09.09.24 US – Charlotte, NC / The Fillmore

12.09.24 US – Philadelphia, PA / The Fillmore

13.09.24 US – Worcester, MA / The Palladium

14.09.24 US – New York City, NY / Brooklyn Paramount

15.09.24 CA – Laval, QC / Place Bell

Powerwolf Wolfsnächte 2024:

w/ HammerFall, Wind Rose

04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz

16.10.24 CH – Zürich / The Hall

17.10.24 FR – Paris / Zenith

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakow / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna

Über Powerwolf:

Powerwolf – ein Name der Metalfans weltweit in Euphorie versetzt. 2004 begann der kometenhafte Aufstieg der aktuellen Vorreiter der deutschen Metal Szene, die seit jeher nur eine einzige Richtung kennen: immer weiter nach oben. Was zunächst wie ein Märchen anmuten mag, ist in Wirklichkeit das Resultat höchster Qualität. Herausragende Albumproduktionen, bombastische Liveshows und der unermüdliche Drang zur Perfektion auf und hinter der Bühne sowie eine perfekte Integration neuer Entwicklungen stehen stellvertretend für die Ausnahmeband.

Powerwolf zählen eine stattliche Sammlung an Gold- und Platinauszeichnungen, viele ihrer Alben – darunter ein Streaming-Event – schossen bis an die Spitze der deutschen Albumcharts, wo sie sich monatelang in den Top 100 hielten. 2015 erreichten sie mit ihrem Album Blessed & Possessed erstmals Goldstatus in Tschechien, während der direkte Vorgänger, Preachers Of The Night (2013) auf #1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts sowie die mitreißende DVD The Metal Mass (2016) auf #1 der deutschen DVD-Charts einstiegen.

The Sacrament Of Sin (2018) und das bahnbrechende Streamingevent The Monumental Mass – A Cinematic Metal Event belegten ebenfalls Platz #1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts – Letzteres als audio-visuelle Veröffentlichung, welche über ein halbes Jahr in den Musikvideo-Charts verweilte. Das aktuelle Studio Album Call Of The Wild stieg auf Platz #2 in die Charts ein und verblieb dort für 17 (!) Wochen, während Dancing With The Dead – die Hitsingle des Albums – Gold- und Platinstatus erlangte. Das Best Of Album Best Of The Blessed stieg ebenfalls auf #2 der Albumcharts ein, während das Special Album Interludium Platz #3 erreichte.

Im Laufe ihrer Karriere sorgte die Band nicht nur unter Metal Fans für Faszination, sondern überzeugte auch die internationale Fachpresse und Kritiker. Zahllose Coverstories in den wichtigsten Fachmagazinen, Kritikerpreise, wie den Metal Hammer Award, und überschwängliche Album- und Konzertrezensionen untermauern den international herausragenden Status von Powerwolf. Keine andere deutsche Metalband hat in den vergangenen Jahren eine auch nur ansatzweise vergleichbare Erfolgsgeschichte schreiben können.

Mit dem aktuellen Studioalbum Call Of The Wild, dem neuen Special Album Interludium, der anstehenden Wolfsnächte Tour 2024 mit Support von HammerFall und Wind Rose, der ersten USA und Kanada Tour der Geschichte, sowie einem neuen Studioalbum 2024, steht fest, dass die Metal Welt weiterhin ganz im Zeichen des Wolfsrudels steht. Dies scheint so sicher wie das Amen in der Kirche. Powerwolfs heilige Messe im Namen des Heavy Metal ist unaufhaltsam!

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Vocals

Falk Maria Schlegel – Organ

Charles Greywolf – Guitar

Matthew Greywolf – Guitar

Roel Van Helden – Drums

Powerwolf online:

Homepage

Facebook

Instagram