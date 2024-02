Bruce Dickinson: besucht den EMP-Store Dortmund zur Autogrammstunde

Das Warten hat bald ein Ende: Seit Bruce Dickinson sein siebtes Soloalbum The Mandrake Project (VÖ: 1. März) mit dazugehöriger Tour noch in diesem Jahr angekündigt hat, saugen Fans ungeduldig jede News zum Thema auf, während sie die ersten beiden Singles Afterglow Of Ragnarok und Rain On The Graves feiern. Und dank EMP können sie sich nun auf ein weiteres Highlight freuen, denn: Zur Feier des Album-Releases wird Bruce Dickinson höchstpersönlich zur Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund vorbeischauen.

Am 07.03.2024 von 15:30 – 18:00 Uhr wird Bruce im Rahmen seines Soloprojektes The Mandrake Project im Store in der Potgasse 4 in Dortmund zu Gast sein und dort sein neues Album sowie exklusive Autogrammkarten signieren. Es handelt sich dabei um die einzige Autogrammstunde in der Landesmitte; insgesamt werden lediglich zwei solcher Events in Deutschland stattfinden.

Wichtig: Aufgrund des erwarteten hohen Besucheraufkommens wird schon vorab um Verständnis gebeten, dass ausschließlich Produkte rund um das neue Album (CD, LP oder der brandneue Comic) signiert werden können. Wer The Mandrake Project bereits vorbestellt hat, kann es also direkt in den Store mitbringen. Für alle anderen hält EMP das Album sowie einige Bundles im Store parat – wer also mit leeren Händen anreist, muss nicht zwingend auch leer ausgehen. Außerdem gibt es eigens für das Event eine spezielle Autogrammkarte, deren Motiv bereits hier vorab enthüllt wird:

Als kleine Einstimmung auf den besonderen Tag hat EMP zudem mit Bruce Dickinson über die spannenden Hintergründe zum kommenden Album, Comic-Helden der Kindheit und die anstehende Tour gesprochen. Warum The Mandrake Project weit mehr ist als “nur” ein Album und welche Einflüsse den Ausnahmesänger auf dem Weg zu dessen Erschaffung geprägt haben, erklärt Bruce hier:

Mit Bruce Dickinson wird die intensiv gepflegte Tradition, die EMP-Stores als einzigartige Begegnungsstätten anzubieten, fortgesetzt. In der Vergangenheit gaben sich bereits Szenegrößen wie Lorna Shore, Electric Callboy, Parkway Drive oder etwa Lord Of The Lost in einem der beliebten Stores die Ehre, um den Fans eine unvergessliche Erfahrung zu bieten.

