Graspop Metal Meeting: 84 Bestätigungen für das #GMM24

Nach der Bekanntgabe unseres letzten Headliners Alice Cooper, fügen wir 84 neue Namen zum Line-Up der 27. Ausgabe des Graspop Metal Meeting hinzu. Bruce Dickinson, Corey Taylor, Deep Purple, Electric Callboy und Megadeth sowie über 130 weitere Bands werden von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni 2024, beim Graspop Metal Meeting in Dessel, Belgien, alle Register ziehen.

Zuvor waren bereits alle Headliner für GMM2024 bestätigt worden:

– Tool (Donnerstag, 20. Juni 2024)

– Alice Cooper (Donnerstag, 20. Juni 2024)

– Five Finger Death Punch (Freitag, 21. Juni 2024)

– Judas Priest (Freitag, 21. Juni 2024)

– Bring Me The Horizon (Samstag, 22. Juni 2024)

– Avenged Sevenfold (Samstag, 22. Juni 2024)

– Machine Head (Sonntag, 23. Juni 2024)

– Scorpions (Sonntag, 23. Juni 2024)

Nicht weniger als 44 Künstler werden 2024 ihr GMM-Debüt geben. Die vollständige Liste findet ihr auf unserer Website (hier).

Hier sind die Neuzugänge unseres #GMM24-Billings:

Abbath – All Them Witches – Asinhell – Babymetal – Better Lovers – Biohazard – Black Stone Cherry – Bleed From Within – Blind Guardian – Body Count – Borknagar – Brand Of Sacrifice – Brothers Of Metal – Bruce Dickinson – Brutus – Bury Tomorrow – Comeback Kid – Corey Taylor – Corrosion Of Conformity – Counterparts – Crystal Lake – Dark Funeral – DeathbyRomy – Deep Purple – Defects – Doro – Dying Fetus – Dynazty – Electric Callboy – Emperor – Ereb Alator – Erra – Extreme – Fit For A King – Fu Manchu – Future Palace – Graveyard – Hanabie. – High On Fire – I Am Morbid – Ice Nine Kills – Igorrr – Ihsahn – Iron Allies – Kadavar – Kamelot – Kampfar – Karnivool – Kvelertak – Lansdowne – Make Them Suffer – Malevolence – Megadeth – Monuments – Night Verses – Nile – Of Mice And Men – Pain – Pendulum (Live) – Pestilence – Polyphia – Red – Rotting Christ – Sanguisugabogg – Shadow Of Intent – Silverstein – Skynd – Slaughter To Prevail – Solence – Steel Panther – Suffocation – Svartsot – Tarja – Textures – The Acacia Strain – The Black Dahlia Murder – The Vintage Caravan – Thy Art Is Murder ​ – Until I Wake – Vltimas – Vola – Vukovi – Wargasm – While She Sleeps

Um es seinen Gästen so angenehm wie möglich zu machen, bietet das Graspop Metal Meeting immer eine große Auswahl an Unterkünften (hier) auf dem Festivalgelände und in dessen Nähe an.

Anfang dieser Woche haben wir auch den neuen Webshop mit exklusiven GMM-Artikeln eröffnet! Brauchst du Inspiration für das perfekte Weihnachtsgeschenk? Dann schaue unbedingt in unserem Webshop vorbei!

Bestellt euch eure Tickets für GMM2024 ab sofort über Ticketmaster.

