Scorpions: kündigen Vorprogramm für Deutschland-Tournee an

Gerade erst haben die Scorpions ihre Love At First Sting Las Vegas Residency im Planet Hollywood gestartet, da hält die legendäre Rockband bereits große Neuigkeiten für ihre deutschen Fans bereit.

Die Rock and Roll Fürsten Phil Campbell And The Bastard Sons werden als Special Guest bei allen Shows in Deutschland dabei sein. Die Band des langjährigen Motörhead-Gitarristen Phil Campbell hat im Herbst letzten Jahres ihr drittes Album Kings Of The Asylum über Nuclear Blast veröffentlicht und liefert schwere Riffs und Heavy Rock par excellence. Hard Rock Fans können sich also auf ein historisches Wiedersehen der beiden Motörhead Legenden Mickey Dee (ehem. Drummer Motörhead, seit 2016 Scorpions) und Phil Campbell freuen!

Die Scorpions spielen am 11.09.2024 in Nürnberg (Arena Nürnberger Versicherung), am 13.09.2024 in Hamburg (Barclays-Arena), am 15.09.2024 in Leipzig (Quarterback Immobilien Arena), am 18.09.2024 in Köln (Lanxess Arena) und am 20.9.2024 in Frankfurt (Festhalle).

„Hardrock lebt“, konstatierte die Süddeutsche Zeitung nach dem umjubelten Gig der Scorpions anlässlich ihrer Welttournee 2023 beim Konzert in München und in Die Zeit war anlässlich des Auftritts in Hannover zu lesen: „Es dominierten laute, gitarrenlastige Stücke von Big City Nights bis zu Gas In The Tank vom neuen Album Rock Believer.“ Nach dem Konzert in Dortmund vermeldete die WAZ: „Scorpions liefern fulminanten Tour-Auftakt“. Und Powermetal merkt in Berlin an: „Musik und vor allem Klaus Stimme sind großartig. Egal, mit was die Jungs live um die Ecke kommen, es ist stark!“ Eine Kritik war allerdings unisono anzumerken: Einige Städte mit starker Fanbase hatten die Rocker bei ihrer Tour 2023 links liegen lassen müssen. „Das“, sagt Scorpions-Sänger Klaus Meine, „musste aus Zeitgründen sein, aber wir haben uns die Stimmen der Fans zu Herzen genommen und schon bei der Planung für 2024 mit einberechnet. Jetzt kommen wir im September zu den Rockfans!“

Im Gepäck haben die Scorpions auch noch eine ganz besondere Überraschung: „Wir werden unseren Fans in Deutschland unsere brandneue Show präsentieren, wir feiern 40 Jahre Love At First Sting“, verrät Klaus Meine. Das Album brachte der Rockband weltweit unfassbare Erfolge, eine Fülle ikonischer Songs. „Der Skorpion wird den Stachel für die deutschen Fans nochmal richtig ausfahren“, so Klaus Meine.

Mit über 110 Millionen verkaufter Tonträger, mit weltweiten Auszeichnungen – u.a. Star on the Hollywood Rock Walk in Los Angeles und zwei World Music Awards – sind sie eine der einflussreichsten Rockbands aller Zeiten. Allein schon die Single Wind Of Change ist heute die bestverkaufte Single aus Deutschland aller Zeiten: Auf Vevo wurde der Song mehr als eine Milliarde Mal angeklickt, war in 78 Ländern in den Charts und dabei allein in elf Ländern auf #1.