Scorpions: sagen Deutschland-Termine im September 2024 ab

Die Scorpions müssen aufgrund einer Verletzung von Matthias Jabs alle anstehenden Deutschland-Termine im September 2024 absagen. Matthias Jabs‘ Verletzung erfordert eine Operation und anschließende Rehabilitation.

Folgende Konzerte sind betroffen:

11.09.2024 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

13.09.2024 Hamburg – Barclays Arena

15.09.2024 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

18.09.2024 Köln- Lanxess Arena

20.09.2024 Frankfurt – Festhalle

Die Absage trifft die Band hart, da sie sich auf der Zielgeraden ihrer Love At First Sting-Welttournee befand. Sie bedauert diese Entscheidung zutiefst und entschuldigt sich bei den mehr als 40.000 Fans, die bereits Tickets erworben haben, sowie bei den Veranstaltern.

Das vollständige Statement der Band finden Sie hier:

„Wir bedauern zutiefst, allen voran natürlich Matthias Jabs, dass durch den Unfall unseres Freundes und Scorpions-Leadgitarristen, die fünf Konzerte unserer Deutschland-Tour nicht wie geplant im September stattfinden können und in enger Zusammenarbeit mit dem Tourveranstalter werden wir so bald wie möglich Neues bekannt geben. All unseren Fans, all die Rockbeliever in Deutschland, die sich gemeinsam mit uns auf die Shows gefreut haben, bitten wir um Verständnis. Klaus, Rudolf, Mikkey und Pawel„

Ticketinhaber erhalten in Kürze weitere Informationen direkt von ihrer Verkaufsstelle.