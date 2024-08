The Devils Own: gehen im Dezember auf Tour nach Japan

Die Band The Devil’s Own Circus veröffentlichte ihre erste Single „Blow Your Fuse“ am 28. Juni und ihre zweite Single Riverr am 28. Juli auf allen großen digitalen Plattformen. The Devil’s Own Circus besteht aus Andy Lightning (Gesang), Richard Sekesan (Gitarre), Allistair Spiker (Bass) und Soichiro Ikeshita, alias Ikeso (Schlagzeug, aus Japan). Andy, Richard und Allistair kommen aus Melbourne, Australien.

Mit unseren ersten Veröffentlichungen und acht weiteren, die in den nächsten sechs Monaten erscheinen werden, ist The D.O.C. bereit, Konzerte für unsere wachsende Fangemeinde zu geben.

Blow Your Fuse und Riverr wurden von Greg O’Shea von Arena Music produziert und aufgenommen, ebenso wie acht weitere Tracks, die das Album Get Out Of My Way bilden und noch veröffentlicht werden, alle im rockenden Melbourne. Die Tracks wurden von Josh Potter von Umbrella Sound Studio in Brunswick, Melbourne, gemastert.

The DOC: „Unsere Musik ist heavy, aber spaßig und einfallsreich, retro, wie ein glücklicher Punk, der Metal spielt.“

Die aktuelle Single, Mind Virus, ist heute erschienen. Dieser Song ist ebenso einzigartig wie originell, mit Riffs, die dich packen und festhalten; du kannst ihn 1000 Mal hören, und dein Nacken wird immer noch kribbeln.

The Devil’s Own Circus plant derzeit Shows in Melbourne und wird im Dezember für eine einwöchige Tour nach Japan reisen.