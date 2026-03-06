Asenblut: kündigen “Bruderschaft”-Tour 2026 an

Die deutschen Viking-Metal-Berserker Asenblut gehen im September auf große Album-Release-Tour. Unter dem Banner Bruderschaft bringt die Band ihr neues Studioalbum Urgewalt auf die Bühne und kündigt elf Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

Unterstützt werden Asenblut dabei von Flammenmeer sowie der griechischen Metal-Band Subfire.

Das neue Album Urgewalt erscheint am 18. September über Massacre Records. Frontmann Tetzel erklärt zum Albumtitel: „Urgewalt – ein Albumtitel, der alles sagt und doch so viel Spielraum lässt. Es geht um die ungebändigte Schönheit der Natur, aber auch ihre gleichgültige Wildheit. Dualität ist hier nicht nur ein Stichwort, sondern gewissermaßen das Konzept. Nach der geballten Wut von Entfesselt besinnen wir uns auf die Dinge, die wir einerseits lieben, die uns aber auch zerstören können.“

Mit Bruderschaft veröffentlichten Asenblut zuletzt eine Single, die als kraftvolle Hymne über Loyalität, Ausdauer und Zusammenhalt verstanden werden kann. Der Song richtet sich an alle, die die Band seit Jahren unterstützen, ebenso wie an jene, die sich ihr entgegengestellt haben. Widerstand wird dabei als Motor für Wachstum und Stärke verstanden, ein Leitmotiv, das sich auch durch die kommende Tour ziehen dürfte.

Bruderschaft Tour 2026:

17.09 – Bochum (DE), Rockpalast

18.09 – Hamburg (DE), Logo

19.09 – Leipzig (DE), Hellraiser

20.09 – Erfurt (DE), From Hell

21.09 – Weiher (DE), Live Music

22.09 – München (DE), Backstage

23.09 – Wien (AT), Viper Room

24.09 – Hamberg (DE), Grüner Wald

25.09 – Lenzburg (CH), Metbar

26.09 – Selb (DE), Rockclub

27.09 – Göttingen (DE), Exil

Tickets sind im Vorverkauf über Eventim erhältlich.

Mit Urgewalt und der Bruderschaft Tour 2026 schlagen Asenblut das nächste Kapitel ihrer Bandgeschichte auf, laut, kämpferisch und getragen vom Gedanken der Gemeinschaft.