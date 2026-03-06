Scott Middlin: der australische Singer-Songwriter veröffentlicht das Konzeptalbum „The Bereavement Ballads“

Der australische Singer-Songwriter Scott Middlin präsentiert mit The Bereavement Ballads sein eindringliches Debütalbum. Das Konzeptwerk bewegt sich stilistisch an der Schnittstelle von Midwest Emo, Slowcore und Gothic Folk und setzt sich intensiv mit Themen wie Trauer, Erinnerung und emotionaler Lähmung auseinander.

Musikalisch erinnert Middlins Ansatz an die intime Melancholie von Elliott Smith, die erzählerische Wucht von La Dispute sowie die ruhigen, schmerzhaften Klangräume der frühen Werke von Low. Seine Texte wirken dabei wie nie abgeschickte Briefe, während sich die Melodien langsam entfalten – fast wie musikalische Nachrufe.

Auch Einflüsse von Künstlern wie Keaton Henson und der Band Foxing sind hörbar. Gleichzeitig knüpft Middlin an die emotionale Intensität von Gruppen wie Mineral und Have A Nice Life an. Obwohl seine Songs oft akustisch und atmosphärisch beginnen, liegt unter der Oberfläche eine spürbare Schwere – vergleichbar mit der melancholischen Tiefe von Carissa’s Wierd, den spannungsgeladenen Klanglandschaften von Slint oder der spoken-word-geprägten Emotionalität von Me With OutYou.

Das Album erscheint zudem in einer besonderen physischen Edition auf transparent-grün marmoriertem Vinyl. The Bereavement Ballads versteht sich dabei nicht nur als Musikalbum, sondern als künstlerisches Dokument über Verlust, Rituale und das Weiterleben nach schweren Einschnitten. Statt Trost durch Ablenkung zu bieten, lädt Middlins Musik dazu ein, sich bewusst mit der eigenen Leere und Trauer auseinanderzusetzen.